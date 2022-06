È uscito “Farm to Table” di Bartees Strange su 4AD 

Il nuovo album di Bartees Strange, “Farm to Table”, è uscito per la 4AD lo scorso 17 giugno. È il secondo disco del cantautore nato in Inghilterra e cresciuto in US. Il suo disco di debutto, “Live Forever”, era uscito nell’ottobre del 2020 per Memory Music. Anche in questo secondo lavoro il cantautore unisce tra loro elementi dell’hip-hop, del jazz e dell’alternative rock in una fusione originale e accattivante, un amalgama che dà ai brani una sonorità variegata e imprevedibile.

Dopo l’uscita di “Live Forever”, nel 2021 Bartees Strange si era imbarcato in tour seguendo anche, nell’autunno dello stesso anno, Lucy Dacus per una parte della sua tournée insieme ad altri artisti, e ancora Phoebe Bridgers e Courtney Barnett, sempre come supporting act. Sempre nel 2021 ha effettuato una tournée come headliner, mentre nel 2022 ha aperto show per i National e per i Car Seat Headrest. Dal nuovo album “Farm to Table” sono stati tratti i singoli “Heavy Heart” e “Cosigns”.