[Scoutcloud] James Wavey: l’hip hop che si tinge di colori soul psichedelici

L’hip hop si tinge di colori soul psichedelici: Michael Bridgmon, conosciuto anche come James Wavey e Alleyes Manifest, è produttore, emcee e cantautore di stanza a Oakland. La sua produzione discografica è un viaggio groovy e lisergico: il flow, la voce del rapper americano ondeggiano su basi strumentali soul, funk, rock psichedeliche. Si senta, per esempio, il campionamento di “White Rabbit” dei Jefferson Airplane nell’album “Snowy Beach”. Si può (forse) parlare di hip hop soul psichedelico, nel raggio d’azione creativo hip hop di James Wavey il suono/sentire soul psichedelico diventa parte fondante e non marginale dell’universo culturale e musicale dell’artista: uno strumento sonoro per far vibrare potentemente le “liriche flusso di coscienza” rappate e/o cantate.

“Snowy Beach” del 2021, originariamente pubblicato su cassetta in sole cinquanta copie dalla Dandy Boy Records, è stato ristampato a maggio 2022 sempre dalla stessa etichetta californiana in vinile. Sulla pagina bandcamp James Wavey sono disponibili anche gli altri dischi dell’artista.

(Monica Mazzoli)