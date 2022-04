“Skiantos. Una storia come questa non c’era mai stata prima, …e non ci sarà mai più”

Esce il 21 aprile una nuova edizione riveduta e corretta dell’ormai introvabile tributo di Goodfellas Edizioni agli Skiantos, ‘Una storia come questa non c’era mai stata prima, … e non ci sarà mai più’, di Gianluca Morozzi e Lorenzo ‘Lerry’ Arabia, a cura di Oderso Rubini e Andrea Setti

Il libro racconta della storia della famigerata band bolognese, la cui “leggenda” narra che una sera di Novembre del 1977, un manipolo di musicisti si riunisce per compiere il folle esperimento di registrare un disco in una sera. Non ci sono canzoni pronte e molti non si conoscono neppure tra di loro, eppure il miracolo riesce. Sarà il primo album degli Skiantos.

I bolognesi Gianluca Morozzi e Lerry Arabia hanno messo la penna del romanziere, il primo, e la grande esperienza da biografo musicale, il secondo, e hanno raccolto testimonianze, interviste, rivelazioni che ricostruiscono quattro decenni di Skiantos, con un apparato di foto, memorabilia, rarità a impreziosire il libro.

Con i contributi di Vasco Rossi, Franco Zanetti, Bruno Casini, Johnson Righeira, Massimo Cotto, e oltre 500 immagini di cui moltissime inedite e un apparato iconografico definitivo.

All’interno del libro un esclusivo 45 giri con due inediti live degli Skiantos (‘Permanent Flebo’ e ‘Sono rozzo, sono grezzo’ registrati in Gorizia l’8 Dicembre 1978).

Disponibile dal 21 Aprile per Goodfellas Edizioni, collana Spittle.

Gli autori:

. Gianluca Morozzi ha esordito nel 2001 con il romanzo “Despero”(Fernandel) e ha raggiun- to il successo nel 2004 con “Blackout”(Guanda), da cui è stato tratto il film omonimo. Ha pubblicato finora 24 romanzi e 212 racconti. Oltre che scrittore, è musicista e conduttore radiofonico. I suoi ultimi romanzi sono “Lo specchio nero” (Guanda) e “Confessioni di un povero imbecille” (Fernandel).



. Lorenzo “Lerry” Arabia, biografo e musicista per passione, per cui scrive e suona solo quello che gli piace. Ha pubblicato “Le radici e le ali” (la storia dei Gang), “Bologna Ride” (la storia della comicità a Bologna) e “Viaggi e in- tem- perie” (la biografia di Ivan Graziani). Non potrebbe vivere in un mondo senza la pizza.