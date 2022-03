L’agenda dei Live della settimana (#10, 2022)

Marzo pazzerello, come si dice. In questa settimana si può ascoltare di tutto, dall’hard-rock al french touch passando per la canzone d’autore: e finalmente riapre il Covo!

Mercoledì 9 Marzo – LORDS OF ALTAMONT, Bronson, Ravenna

Formati nel 1999, The Lords of Altamont hanno sempre tenuto fede alle loro radici garage punk, evolvendosi anche in groove più pesanti. Senza mai compromettere l’inconfondibile atteggiamento della formazione californiana, Dani, Rob e Barry – mix di personalità grintose e di talento – accompagnano Jake Cavaliere in un viaggio di prodezze uditive senza fronzoli, che continua ad affascinare il pubblico di tutto il mondo. “Tune in, Turn on, Electrify”, il loro ultimo album registrato durante il lockdown, prima ti sbatte in faccia un garage punk crudo e aggressivo, poi capovolge il copione invitandoti a viaggi psichedelici elaborati.

Biglietti 12€ + dp in prevendita, https://link.dice.fm/Mba6a0f7139e – 15€ alla porta

Giovedì 10 Marzo – MEGANOIDI + LECHUCK, Cap10100, Torino

FMS – Fck MainStream e CAP 10100 sono orgogliosi di annunciare la prima edizione di CAPPUNK, rassegna in tre serate con lo scopo di valorizzare la scena punk – underground piemontese. Il format prevede l’esibizione di tre band, con la partecipazione straordinaria di una formazione storica del punk nazionale in ognuna delle tre serate previste nei mesi di marzo, aprile e maggio 2022. Non ci saranno headliner, ogni band (comprese le “big”) si esibiranno per circa 30 minuti a testa, dando così un segnale di fratellanza e condivisione, tipico della scena punk. Nella serata inaugurale Le Schiene di Schiele, Lechuck, Distinto e, come special guest i Meganoidi (set acustico). Tickets https://link.dice.fm/wf7729ea28b4

Giovedì 10 Marzo – PAOLO SPACCAMONTI + ENRICO GABRIELLI, Blah Blah, Torino

Dopo l’anteprima dello scorso Torino Jazz Festival, il chitarrista Paolo Spaccamonti torna a suonare i suoi brani dal vivo con Enrico Gabrielli, membro dei Calibro 35 e collaboratore di PJ Harvey e Mike Patton. Inizio ore 22 al BLAH BLAH di via Po, 21, Torino In cassa 10 euro fino ad esaurimento posti. Per Info mk.belushi@gmail.com

Venerdì 11 marzo passeranno invece al Bloom di Mezzago (MB), in apertura Claudia Buzzetti & The Hootenanny, tra gli artisti selezionati per prendere parte a ATuXTour. Si tratta del primo circuito lombardo che garantirà ai progetti musicali emergenti di lanciarsi in un vero tour: 7 live in 7 club in 7 mesi. Biglietti € 12 + dpp / in cassa € 15. Prevendite su http://www.mailticket.it/evento/32137

Giovedì 10 Marzo – MEZERG, Link, Bologna

L’artista francese capace di concepire un’unione organica di classico, acustico ed elettronico, si esibirà in Italia per presentare il suo album “Chez Mezerg”. Il progetto Mezerg inizia nel 2017, con l’obiettivo di unire pianoforte classica a sonorità di musica elettronica e techno, per una one-man band EDM in cui trovano spazio strumenti come il theremin, con cui crea le fondamenta della sua musica: mani e piedi sono collegati agli strumenti in una continua sovrapposizione tra corpo e suono. Mezerg è inoltre l’inventore del Watermelon Piano, una tastiera perfettamente funzionante composta da fette di anguria, melone e kiwi collegate ad un controller MIDI.

LINK Via Francesco Fantoni, 21, Bologna Prevendite online solo su DICE https://link.dice.fm/99SSGXzKSkb

Venerdì 11 marzo – BOY PABLO, Circolo Magnolia, Milano

L’ultimo disco dei Boy Pablo si chiama “Wachito Rico”, e se due indizi fanno una prova stiamo chiaramente parlando di una band indie norvegese che scrive canzoni che non ti stanchi mai di ascoltare. Se Mac DeMarco fosse di nuovo giovane probabilmente si chiamerebbe Boy Pablo.

Tickets · 25€ + d.p. info@circolomagnolia.it

Sabato 12 Marzo – ISIDE + FRANCESCO SAVINI, Covo Club, Bologna

La musica degli Iside rappresenta la sintesi tra diverse influenze e infiniti scenari, dove ogni componente del gruppo dà il suo contributo: si ispirano a Brockhampton, Frank Ocean, Toro y Moi fino a Chet Faker e Mura Masa. Parlando dell’album d’esordio, “Anatomia di Cristallo”, il collettivo commenta: “Affascinati dal cogliere l’essere nella sua totalità, ci muoviamo prima vicini e poi lontani, alla ricerca della migliore analisi possibile, ma un dettaglio ci sfugge sempre e ci spinge a continuare questo studio. Il tempo impiegato nella ricerca diventa infinito, poichè ogni dettaglio è magnifico e ci porta a volerne scovare altri: i cristalli più preziosi sono complessi da sintetizzare.” Opening affidato a Francesco Savini, cantautore abruzzese di stanza a Milano: nelle sue canzoni vuole raccontare il presente con un taglio fresco e immaginifico. Nel 2021 Francesco firma con Le Siepi Dischi pubblicando i singoli “Bombe nucleari” e “Gatto di Schrödinger”. In collaborazione con Radar Concerti Prevendite su Dice: https://link.dice.fm/F77cdf9e3423

Foto di Boy Pablo tratta dal Bandcamp dell’artista