[Shock] 12 artisti colombiani emergenti da ascoltare nel 2022

Shock è abituato a scavare e ad ascoltare nuova musica colombiana ogni giorno. Durante i primi mesi di ogni anno cura una selezione di band emergenti su cui puntare per l’anno, e questa è la selezione per il 2022. 12 nomi che mostrano un ampio quadro della musica che si fa in tutta la Colombia, indipendentemente dal genere o dal luogo di origine. Queste sono le scommesse musicali 2022 di Shock: Ana Sanz, Alex Quin, Brokix, Buha 2030, Dekko, EV, Kasbeel, Kei Linch, Laura Stangl, Paula Pera y el fin de los tiempos, Tuto e Yo No La Tengo.

Guarda lo speciale originale qui: Le Scommesse di Shock 2022

Alex Quin

Alex Quin è nato nel comune di El Charco, Nariño, nel sud della Colombia e il talento era nel suo sangue. Ha studiato per diventare avvocato e all’università ha incontrato due persone con le quali ha formato il suo primo progetto musicale. Ha fatto video umoristici per i social network ed è diventato una figura nota su internet nella sua regione. Grazie alle sue cover di canzoni famose della band colombiana Herencia de Timbiquí, è stato riconosciuto, ha registrato la sua musica e ha firmato con un’etichetta discografica.

Cinque canzoni per conoscere Alex Quin: Como te pago, En la nota, Soy yo, Akilele, Negrito.

Ana Sanz

Nata a Bogotà, Ana Sanz è una cantante e cantautrice con una proposta in cui convergono shoegaze, dreampop, indie e pop-rock latinoamericano. A 20 anni, è riuscita a distinguersi nella scena indipendente grazie a singoli come Sigo e Sin ver atrás.

Quattro canzoni per conoscere Ana Sanz: Sigo, Vital, Sin Ver Atrás e Obra de Arte.

Brokix

Jayce, Kid Nicco e Kryan si fanno chiamare “Los Niños del 2000”. Sono tre musicisti della città di Cali che hanno attirato l’attenzione per le loro catene, creste affilate e autotune. La musica dei Brokix fa uso della forma e del formato del rock degli anni 80 così come del pop punk, del reggaeton e dell’emo degli anni 2000.

Cinque canzoni per conoscere BrokiX: Salió Caro, Rockstar, Antisocial, Corazón Partido, Bye.

Buha 2030

Il progetto è nato nel 2017 a Bogotà con Gabriela Ponce alla voce, Joe Days al sassofono e Camilo Portilla al basso, dal 2019 Willy Echavez fa parte della band alla batteria. Nonostante si siano formati nella città di Pasto, si riconoscono come rock andino o extraterrestre. Il loro primo album, Amoral Inmortal, è uscito nel 2021.

Cinque canzoni per conoscere Buha 2030: Cansancio Hastío, Godos, Fea Monosílaba, Eva, Indio.

DEKKO

Daniel Esquiaqui Lecomte, meglio conosciuto come Dekko, è un artista della città di Barranquilla che ha iniziato ufficialmente la sua carriera nel 2019. Ha iniziato nella musica nel genere vallenato, ma poi si è ritrovato nel reggaeton. Dekko era sicuro che la musica fosse la sua specialità, ma prima di diventare un cantante aveva diversi mestieri. Non prova vergogna per le cose che ha passato per sopravvivere e per arrivare a stabilirsi in questa industria di squali in cui sta già nuotando bene.

Cinque canzoni per conoscere Dekko: 12 X 3, Bff <3, Carita Linda, Video Llamada, Kelede.

Ev

Il cuore delle canzoni di EV sembra essere un prodotto del modo in cui le idee martellano nella sua testa. Possiamo classificarla come un ibrido di indie, dream pop o bedroom pop in cui c’è una calda, riflessiva, ossessiva esplorazione dei dettagli, di ogni piccolo rumore e di ogni pensiero.

Cinque canzoni per conoscere Ev: Cosas que probablemente no van a pasar, Levantar, Bien, 3 am, Siento con Pavlo.

Kasbeel

Kasbeel è nato, cresciuto e ha studiato tutta la vita a Buenaventura, un comune afro-colombiano, ma Internet ha portato il suo progetto in diverse parti del mondo. La viralità ha aiutato molte persone a conoscere il suo progetto artistico, che sogna da quando era bambina e per il quale lavora da diversi anni. La sua musica incrocia la teatralità con il reggae, l’R&B, il rap e il pop.

Canzoni per conoscere Kasbeel: Don Jose, Luna, Yo soy dios.

*

Kei Linch

Quando Kei Linch ha conosciuto il rap e ha sentito la libertà che le portava, che in un ritmo poteva inserire tutto ciò che la preoccupava, che ogni rima poteva essere adattata per esprimere ciò che fino ad allora non era riuscita a mettere in parole, si è innamorata e non l’ha più lasciata. In breve: di fronte alla paura, il rap permette a Kei Linch di dire quello che vuole dire come vuole dirlo.

Cinque canzoni per conoscere Kei Linch: De la esquina al cielo, No sé si tú, Bendita, Diabla, En Otra Vida.

Laura Stangl

È nata nella città di Cali e, anche se molti credono che Stangl faccia parte di un nome d’arte, la verità è che è il cognome di suo padre di origine tedesca. Insieme alla musica, è cresciuta con il gusto per la medicina, una carriera che ha scelto di studiare una volta lasciata la scuola. Il suo suono è influenzato dal pop colombiano, messicano e tedesco.

Canzoni per conoscere Laura Stangl: Casa en la montaña, Cuento de hadas, Segunda parte.

Paula Pera y el fin de los tiempos

La cantautrice Paula Pedraza (Paula Pera y el fin de los tiempos), nata a Bogotà, trovò che le cambiava la vita dormire in una cabina di una nave da crociera, isolata dal mondo, dove poteva solo suonare un ukulele (perché non c’era spazio per uno strumento più grande) e scrivere un diario.

Come Paula Pera ha pubblicato solo due canzoni in studio (Ma-Pa e Fin de los tiempos). Il resto delle sue uscite sono state sessioni live caricate su YouTube. Sono brani nostalgici, romantici e riflessivi. Nostalgia del pop.

Canzoni per conoscere Paula Pera: Difícil Querer, Ma-pa, Fin de los tiempos, Amigos por montón (live), El amor II.

TUTO

Augusto Piedrahita, il suo nome di battesimo, è passato dall’investire i suoi risparmi di adolescente registrando una cover di Piso 21 alla creazione del suo studio di registrazione. Senza vergogna, dice di essere stato un pessimo studente e che all’università è passato per l’amministrazione, il marketing e persino la comunicazione organizzativa, ma sempre immaginando che il suo progetto sarebbe stato considerato un business. Oggi è un promettente artista reggaeton.

Cinque canzoni per conoscere Tuto: So va, Donde estará, Tu sonrisa, De Cabeza, Replay.

Yo no la tengo

Ispirati in gran parte dal loro amore per il gruppo rock inglese Idles, Sergio Ávila (chitarra), Santiago Riomalo (voce e seconda chitarra), Samuel Rodríguez (batteria) e Eduardo Santos (basso), si sono uniti per formare i Yo no la tengo, una band che oscilla tra punk, post-punk, abbandono, ozio e autocritica.

Cinque canzoni per conoscere Yo No La Tengo: Amos y señores, Todo mal, En el mar no eres nadie, Incurable, La alegría de permanecer enterrado.



Shock è il più importante media digitale colombiano specializzato in musica e cultura pop. Per più di 25 anni ha seguito la musica locale in Colombia, dai suoni più alternativi al lato b del mainstream. Le ragioni della collaborazione tra Kalporz e Shock le puoi trovare qui.