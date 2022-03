Cover marzo 2022: Charlotte Adigéry & Bolis Pupul

Non è un nome inedito su queste pagine, anzi, ma finalmente ha lo scenario che crediamo meriti: Charlotte Adigéry (e il suo socio Bolis Pupul) sono gli artisti del mese di Kalporz. Nata in A Narbonne, sulle coste dell’Occitaine francese e cresciuta a Ghent in Belgio, la producer e cantante di origine martinicana e guadalupana sta per festeggiare l’uscita dell’album di debutto, in duo con Boli Pupul: “Tropical Dancer” esce venerdì 4 marzo per Deewee, l’etichetta dei Soulwax, che qui figurano anche come co-produttori.

Ad anticipare “Tropical Dancer”, quattro singoli usciti finora, tutti accomunati da un sound elettronico e danzereccio capace di accomunare atmosfere da club (se qualcuno se li ricorda ancora) a liriche ironiche e sagaci, a tratti politiche. Qui sotto “Thank You”, “Blenda, “HAHA” e “Ceci n’est pas un cliché”