BODEGA, “Broken Equipment” (What’s Your Rupture?, 2022)

Era molto atteso il secondo disco dei newyorkesi Bodega dopo l’esordio “Endless Scroll” (prodotto da Austin Brown dei Parquet Courts) e il mini “Shiny New Model” uscito a fine 2019. Gruppo dal tiro impressionante, si avvale della potenza vocale di Ben Hozie e Nikki Belfiglio – tra Pixies e gli Arcade Fire più genuini – unita alla solidità del chitarrista Dan Ryan, Adam See al basso e la batterista Tai Lee, per produrre con il missaggio di Bryce Goggin (Pavement, Akron Family) un album che declina le ruvide sonororità che li hanno contraddistinti fino ad oggi in un verbo art-pop che invita a rialzarsi e guardare avanti, in un mondo stretto tra pandemia e guerre.

“Nel 2018 ci siamo ritrovati a essere coinvolti nella terza o quarta ondata del nuovo post-punk. Amiamo quel sound e ne siamo ispirati, ma questa volta le cose sono diverse e nel nuovo album potrete trovare influenze hip-hop, pop e classic rock.” Ben Hozie non nasconde la volontà di uscire dagli steccati insita in “Broken Equipment” e espressa pienamente nella doppietta iniziale “Thrown”/”Doers” tra flow, ritmiche incalzanti e furore sintetico. In “NYC (disambiguation)” è invece protagonista una narrazione epica sorretta da chitarre anthemiche dove sono parecchio vicine le atmosfere di “Funeral”, mentre “C.I.R.P.” rende fruibile il lato sperimentale dei Bodega che ha nei Talking Heads o nel Beck di “The Information” i suoi punti di contatto. “Pillar On The Bridge Of You” è il singolone da intonare sotto il palco; “How Can I Help You” dimostra invece un piglio garage-rock smentito immediatamente da “No Blade Of Grass” che sembra uscire dalla penna di James Murphy. Anche in “All Past Lovers” il rischio di citazionismo è elevato, con i Television dietro l’angolo.

Ma come si dice, “That’s Entertainment” e la sensazione si dissolve quando ci imbattiamo nella “Chaise Longue” del disco, quella “Statuette On The Consolle” realizzata poi in nove lingue diverse, italiano compreso, in un Ep separato dall’effetto loop corroborante. I Bodega saranno in Italia per quattro date ad Aprile: il 20 al Circolo della Musica di Rivoli (TO), il 21 al Lumiere di Pisa, il 22 al Magnolia (Milano) per finire al Covo di Bologna Sabato 23. Imperdibili, con queste premesse.

74/100

Foto in Home di Pooneh Ghana