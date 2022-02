“Once Twice Melody” è il nuovo album dei Beach House

Esce oggi Once Twice Melody, l’ottavo album dei Beach House, autoprodotto, un doppio di diciotto brani che era stato anticipato, negli scorsi mesi, da una serie di anteprime organizzate per gruppi di canzoni. L’album, infatti, è suddiviso in quattro capitoli e ogni capitolo è stato diffuso a regolari intervalli fino a oggi. Il duo di Baltimore è sempre molto ispirato nel suo dream pop seducente e ammaliante. I primi tre capitoli erano stati pubblicati tra il novembre 2021 e il gennaio 2022; “Hurts to Love” è stato pubblicato come singolo il 14 febbraio.

Nei suoi ottantaquattro minuti Once Twice Melody attraversa numerosissimi sound e mood diversi tra loro. Il nuovo disco segue l’eccezionale 7, pubblicato nel 2018.