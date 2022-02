Esce oggi l’LP d’esordio dei King Hannah

I King Hannah, la band nata dall’incontro tra Hannah Merrick e Craig Whittl, pubblica oggi il suo album d’esordio, I’m Not Sorry, I Was Just Being Me, per City Slang, seguito dell’EP Tell Me Your Mind and I’ll Tell You Mine pubblicato nel 2020.

Registrato in otto mesi dai due membri della band insieme ad alcuni musicisti aggiuntivi (Ted White, Jake Lipiec e Olly Gorman), l’LP di debutto del gruppo inglese era stato anticipato dal singolo “All Being Fine”, del quale era stato condiviso anche un video, girato dallo stesso Whittl. Poco più di un mese fa era stato condiviso anche “Big Big Baby”, anch’esso accompagnato da un video.

La band ha anche annunciato una tournée in supporto al disco appena uscito, un percorso europeo che in aprile li porterà anche in Italia per due date, all’Arci Bellezza di Milano e al La Claque di Genova.