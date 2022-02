Disconnect porta il suono dell'elettronica contemporanea a Firenze

Dal 18 Febbraio sono attesi nel capoluogo toscano una serie di interessantissimi live portati in città da Disconnect, da anni bollino di garanzia per la migliore elettronica dal vivo a Firenze.

<code>, frutto della collaborazione tra Disconnect e Musicus Concentus, porterà tre live in data unica in Toscana e un evento finale che attesissimo: Yves Tumor, carismatico musicista di casa Warp che si esibirà nell’Anfiteatro del Parco delle Cascine il 10 Luglio 2022.

I primi tre concerti, che si terranno nell’affascinante Sala Vanni, vedranno esibirsi Nkisi, Soft As Snow e Croatian Amor.

Il 18 Febbraio, a inaugurare la rassegna, sarà proprio la dj e producer nata in Congo e tra le fondatrici di NON Worldwide: Nkisi. Da sempre ricercatrice di un sound a metà tra la musica da dancefloor più aggressiva e la ricerca sonora di un suono ideale della diaspora africana, sarà preceduta dal live di Tadleeh, musicista di origine indiana ma cresciuta in Italia.

Il 18 Marzo invece si esibirà, sempre in data unica, il duo norvegese Soft As Snow. Il loro secondo disco, “Bit Rot”, è uscito a Gennaio 2022 su Infinite Machine, con il mix curato da Ville Haimala degli Amnesia Scanner. Il progetto dei Soft As Snow è molto ambizioso: a Firenze infatti porteranno, oltre alla loro musica, un set A/V e si presenteranno con degli abiti in latex su misura confezionati da AGF Hydra, fashion design ed artista italiana che in passato ha collaborato con nomi del calibro di Arca, Sophie e Björk.

Il 22 Aprile ci sarà il gradito ritorno in città di Croatian Amor, nome di punta da anni dell’elettronica astratta mondiale. Boss dell’etichetta Posh Isolation, la musica di Croatian Amor mischia sapientemente texture post industrial con una sensibilità pop, ed è spesso caratterizzata da un forte senso della narrativa. Spesso utilizza come punto di partenza un mix di eventi e luoghi reali per poi sconfinare in un illimitato mondo onirico, che dà vita a temi melanconici dove finzione e realtà si confondono perfettamente. I suoi lavori traggono ispirazione dai dialoghi che intrecciano le nostre vite, mentre le emozioni sono trattate attraverso il flusso di una comunicazione virtuale ed una lussuria caleidoscopica, capaci di rivelare un nuovo orizzonte romantico.

La rassegna si chiuderà in bellezza all’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale, nell’ambito dello spazio estivo Ultravox Firenze. Qui il il 10 luglio si terrà l’imperdibile live di Yves Tumor, tra black music, glamour e sperimentazione (inizio ore 21:15). Con uno stile che attraversa rock, psichedelia ed elettronica, reinventando costantemente la pop music, Yves Tumor mescola moderazione e caos restituendolo con espressiva chiarezza.

I biglietti sono già in vendita su Box Office ed è anche possibile acquistare un abbonamento per tutti e quattro gli eventi. Maggiori informazioni sui canali di Disconnect e Musicus Concentus.