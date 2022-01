Matteo Mannocci Awards 2021

Arrivati in qualche modo alla fine di questo anno funesto, andiamo a tirare le somme di quello che abbiamo attraversato a livello musicale in questi dodici mesi. Qui sotto trovate una lista di 50 uscite, ordinate in ordine alfabetico per label, che rappresentano il mio punto di vista sull’anno appena trascorso. Ovviamente è da considerarsi incompleta, tra dimenticanze, dischi non ascoltati e altri meritevoli che per insindacabile scelta di chi scrive sono rimasti fuori da questo elenco; quanto consciamente consapevole che alcuni dei titoli qui citati non supereranno la prova del tempo o sono stati sopravvalutati dal sottoscritto.

La seguente lista esprime molto semplicemente uno sguardo che ha voluto salvare una certà identità musicale che ancora mi appartiene, nel momento in cui sto scrivendo. In coda, in aggiunta, mi sono permesso di proporre un mixato di brani selezionati dalle uscite qui evidenziate. Buon ascolto.

TOP 50 RELEASE 2021