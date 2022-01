Kalporz Awards Lettori 2021

Abbiamo terminato la lunga cavalcata che ha portato i lettori di Kalporz ad eleggere il loro disco dell’anno, quello del cuore.

Partendo da 64 scelte (questi i 16 arrivati agli ottavi) e votando sui nostri social, l’audience di Kalporz ha scelto “For the First Time” della band inglese dei Black Country, New Road: una sottolineatura importante è che si tratta di un debutto, a dimostrazione che c’è sempre voglia di artisti “nuovi”. Sarà interessante anche ascoltare bene il seguito visto che il prossimo 4 febbraio i BCNR daranno alla luce “Ants from Up There”, sempre su Ninja Tune.

“For the First Time” ha battuto in finale “Sometimes I Might Be Introvert” di Little Simz, mentre sono arrivati alle semifinali anche “HEY WHAT” dei Low e “G d’s Pee AT STATE’S END!” dei Godspeed You! Black Emperor. Di questi quattro album, tre sono presenti anche nella top20 dei Kalporz Awards 2021 della redazione, a dimostrazione della parziale coincidenza – per fortuna! – dei gusti dei redattori e dei lettori di Kalporz.

Oggi è l’ultimo giorno di pubblicazione delle classifiche 2021, quindi… al prossimo anno, anzi a dicembre!