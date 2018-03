[Video] NONONO, “Friends”

Gli svedesi sono sempre stati dei maestri nel pop, e i NONONO paiono seguire le orme delle qualità svedesi.

I NONONO sono una band di Stoccolma che è tornata qualche giorno fa con il nuovo singolo, “Friends”, dopo un bel po’ di assenza (il primo ed ultimo album, “We Are Only What We Feel”, è stato pubblicato nel 2014) e, appunto, si tratta di vero e proprio pop di ottima fattura.

Il testo cita “With a Little Help from My Friends” di chi-sapete-chi, aggiungendo un piccolo “bit” (“With a little bit of help from my friends”).

(Paolo Bardelli)