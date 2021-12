Le migliori 90 canzoni iberico-americane del 2021

Gli amici di Scream&Yell, il sito brasiliano corrispondente di Kalporz, sono associati a FARO, un’alleanza di 10 siti che hanno in comune la cultura iberico-americana. Questo mese andiamo a pubblicare il loro articolo riepilogativo delle 90 canzoni più belle del 2021, 10 per ogni Paese.

Ogni mese la Faro Alliance elenca in media 10 highlights di ogni paese – Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Cuba, Spagna, Messico, Perù e Uruguay – in un viaggio musicale che non va solo per regioni, ma per generi e punti di vista che possono, nella somma finale, sommare più di 100 consigli culturali al mese.

Questa lista di singoli – che sarà completata con una futura lista degli album migliori di ciascuna Nazione – è un piccolo riassunto di ciò che la Faro Alliance propone ogni mese. Qui c’è di tutto, dalle canzoni che traggono ispirazione dalla politica e dalla critica tanto quanto l’introspezione, l’amore e la voglia di ballare. Ascolta la playlist completa su Spotify e vedi qui sotto quali brani sono stati selezionati da ogni Paese.

Ps. La playlist è in ordine alfabetico, mescolando così le 90 canzoni.

ARGENTINA POR INDIE HOY

Ca7riel – Muy bien (vídeo)

Paco Amoroso – Viuda negra (vídeo)

Jazmín Esquivel – Y regalámelo (vídeo)

Plastilina y Clara Cava – Puedo con esto (vídeo)

Ill Quentin y Juan López – Azul (lyric)

Lucas Martí – Basta de Berlín (vídeo)

DJs Pareja y Lupe – Nuestra Forma (audio)

Fin del Mundo – El Incendio (live)

Dillom – Sauce (vídeo)

The Colorated – Miseria (vídeo)

BRASIL POR SCREAM & YELL

Caetano Veloso – Não Vou Deixar (vídeo)

Marina Sena – Por Supuesto (vídeo)

Juçara Marçal – Crash (vídeo)

Alessandra Leão – Borda da Pele (audio)

Macaco Bong – Hacker De Sol (audio)

Jair Naves – Todo o Meu Empenho (vídeo)

BaianaSystem Ft. BNegão – Reza Forte (vídeo)

Duda Beat – Nem Um Pouquinho (vídeo)

Luiza Brina, Sara Não Tem Nome e Julia Branco – Exausta (audio)

Jadsa – Mergulho (vídeo)

CHILE POR POTQ MAGAZINE

Princesa Alba – Pinky Promise (vídeo)

Entrópica – Monarca (vídeo)

Dindi Jane – Milagros (vídeo)

Una Típica Francisca – Gata Bata (vídeo)

Dolorio y Los Tunantes – Team Mekano (audio)

Camila Moreno feat Ximena Sariñana e Lido Pimienta – Déjame (vídeo)

Ceaese y Polimá Westcoast – Viene y Va (vídeo)

Mareo! – Tus Ojos Brillan (audio)

Masquemusica – Miedo (vídeo)

Pablo Ilabaca – Pálida Forma Nocturna (lyric)

COLOMBIA POR SHOCK

Diamante Eléctrico – Suéltame Bogotá (vídeo)

Dawer X Damper – Asunto serio / Tatua (vídeo)

Kasbeel – Yo Soy Dios (audio)

La Muchacha – Canción del Hecho Confuso (live)

Ryan Castro – Jordan (vídeo)

Briela Ojeda – Templo Komodo (live)

Lucio Feuillet – La Cumbia del Trabajo (vídeo)

Alcolirykoz Ft. Junior Zamora – La Caza de Nariño (lyric)

Edson Velandia y Adriana Lizcano – El infiltrao (vídeo)

¿Téo? Ft. Willow- Buzzed (audio)

CUBA POR MAGAZINE AM:PM

Leoni Torres, Cimafunk y Brenda Navarrete – Aunque sea un ratico (vídeo)

La Dame Blanche – Veneno (vídeo)

Cimafunk y George Clinton – Funk Aspirin (vídeo)

Atlanta – Fakir (live)

Alexander Abreu y Havana D`Primera Ft. Rubén Bulnes – Azowano (vídeo)

Telmary y Habana Sana Ft. Osaín Del Monte – Sálvate (audio)

Yomil & El Dany – Oh Na Na Na (vídeo)

Leoni Torres Ft. Kelvis Ochoa – Seguiré (vídeo)

Yelfris Valdés Ft. Quantic – Aceleyo Aña (Quantic Remix) (visualizer)

Ruy Adrián López-Nussa Ft. Daymé Arocena – Guajira (vídeo)

ESPANHA POR MUNDO SONORO & ZONA DE OBRAS

León Benavente – Líbrame del Mal (vídeo)

Delaporte – Droga dura (vídeo)

Alizzz + C. Tangana – Ya no vales (vídeo)

Jimena Amarillo – Cafeliko (vídeo)

Vetusta Morla – Finisterre (vídeo)

C. Tangana – Tu me dejaste de querer (vídeo)

Kokoshca – Himno de España (vídeo)

Rigoberta Bandini – Perra (vídeo)

Verde Prato – Neskaren Kanta (vídeo)

Zahara – Merichane (vídeo)

MÉXICO POR INDIE ROCKS!

Zoé – Karmadame (vídeo)

ACTY – México Querétaro (live)

El Shirota – Niebla (vídeo)

Salvador y el Unicornio – De La Mano (lyric)

Disco Bahía – Bahía (audio)

Sonic Emerson – Todo va (video)

ANAN – A Song for Changes (vídeo)

Geo Equihua – Agüita (vídeo)

Margaritas Podridas – Púrpura (vídeo)

Pahua – Caramelo (vídeo)

PERU POR ROCK ACHORAO

La Lá – Milagros (vídeo fã)

Muchacha Punk – Demi (audio)

Jaze – 403 (vídeo)

El Sucumbión – Beach Please (visualizer)

DJ Frech & Mi Puga Mi Pishgo & Vílchez Huamán – Volcán XXX (audio)

Arba Spak X Ruiz-Gonzalez – El Mar que Habito Ft. Maya Endo (vídeo)

Renata Flores – María Parado De Bellido (vídeo)

Yanna & Luanda & Ar13$ – Quema (vídeo)

Sofía Kourtesis – La Perla (audio)

Hit La Rosa – Las Ratas (vídeo)

URUGUAI POR PIIILA

Jorge Drexler y C. Tangana – Tocarte (vídeo)

Luis Angelero – Te tengo al lado (vídeo)

Charlie – Esclavos Modernos (audio)

Muñe Cach – Hay un evento (vídeo)

Rodra – Generación Espontánea (live)

Amigovio – Los Dos Colbys (vídeo)

Animales de Poder – Animales de Poder (audio)

Dani Umpi y Coghlan – Europa (audio)

Eros White – Porfiado (Congreso Remix) (vídeo)

Juan Wauters – Estás Escuchando (con El David Aguilar) (vídeo)

