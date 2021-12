Matteo Maioli Awards 2021

“Propulsive rhythms, a modern spin on kiwi-pop and a weird combination of dark punk, noise rock and flower pop are still the foundation of their sound but it’s the combination of bandleaders Mickey (Tellarini) and Cecilia (Corapi)’s voices that creates an eerie effortless sense of familiarity”.

Ecco a voi i Qlowski: il brillante esordio “Quale Futuro?” è il mio disco dell’anno. Un 2021 che ha visto trionfare i fratelli Clancy, Jonathan con la sua etichetta Maple Death, Emily per la fresca elezione a vicesindaco di Bologna. Nonostante il persistere delle rogne con virus, clima, parità di genere – per dirne tre – qualche soddisfazione ce la siamo tolta ed è uscita tanta buona musica. Anche in casa nostra.

1. QLOWSKI – Quale Futuro? (Maple Death)

2. LOW – Hey What (Sub Pop)

3. ARAB STRAP – As Days Get Dark (Rock Action)

4. IDLES – Crawler (Partisan)

5. JOHN PAUL KEITH – The Rhythm Of The City (Wild Honey)

6. RAT COLUMNS – Pacific Kiss (Tough Love)

7. REIGNING SOUND – A Little More Time with Reigning Sound (Merge)

8. GEESE – Projector (Partisan)

9. DINOSAUR JR. – Sweep It Into Space (Jagjaguwar)

10. THE REDS PINKS AND PURPLES – Uncommon Weather (Tough Love)

11. NOTWIST – Vertigo Days (Morr Music)

12. DRY CLEANING – New Long Leg (4AD)

13. ICEAGE – Seek Shelter (Mexican Summer)

14. SHAME – Drunk Tank Pink (Dead Oceans)

15. COOL GHOULS – At George’s Zoo (Melodic)

16. AMYL AND THE SNIFFERS – Comfort To Me (Rough Trade)

17. THE CORAL – Coral Island (Modern Sky)

18. I WAS A KING – Grand Hotel (Coastal Town Recordings)

19. DAMON ALBARN – The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows (Transgressive)

20. WHITNEY K. – Two Years (Maple Death)

21. JULIANA HATFIELD – Blood (American Laundromat)

22. MOGWAI – As The Love Continues (Rock Action)

23. SERENA ALTAVILLA – Morsa (Black Candy)

24. JANE WEAVER – Flock (Fire)

25. PHANTOM HANDSHAKES – No More Summer Nights (Z Tapes)

26. ARLO PARKS – Collapsed In Sunbeams (Trangressive)

27. RODRIGO AMARANTE – Drama (Polyvinyl)

28. CEMENTO ATLANTICO – Rotte Interrotte (Bronson Recordings)

29. THE GOON SAX – Mirror II (Matador)

30. KINGS OF CONVENIENCE – Peace Or Love (EMI)

31. SUFJAN STEVENS & ANGELO DE AUGUSTINE – A Beginner’s Mind (Ashmatic Kitty)

32. LEON VYNEHALL – Rare, Forever (Ninja Tune)

33. THE HOLD STEADY – Open Door Policy (Thirty Tigers)

34. GRAND DRIFTER – Only Child (Subjangle)

35. THE WEATHER STATION – Ignorance (Fat Possum)

36. THE SURFING MAGAZINES – Badgers of Wymeswold (Moshi Moshi)

37. THE LIMINANAS + LAURENT GARNIER – De Pelicula (Because Music)

38. PARQUET COURTS – Sympathy For Life (Rough Trade)

39. ALTRE DI B – Sdeng (We Were Never Being Boring)

40. TIRZAH – Colourgrade (Domino)

41. VIAGRA BOYS – Welfare Jazz (Rough Trade)

42. ALICE PHOEBE LOU – Glow (Self-Produced)

43. BEAUTIFY JUNKYARDS – Cosmorama (Ghost Box)

44. SLEAFORD MODS – Spare Ribs (Rough Trade)

45. RYAN ADAMS – Big Colors (Pax Am)

46. DARKSIDE – Spiral (Matador)

47. SLOKS – A Knife In Your Hand (Voodoo Rhythm)

48. LITTLE SIMZ – Sometimes I Might Be Introvert (101 Age)

49. PARDONER – Came Down Different (Bar/None)

50. COURTNEY BARNETT – Thing Take Time, Take Time (Milk Records)

…più altri 25 in questo player

TOP 10 delle Canzoni fuori dai 75

MARTINA TOPLEY BIRD, “Pure Heart”

SAULT, “London Gangs”

FOR THOSE I LOVE, “I Have A Love”

KIWI JR., “Maid Marian’s Toast”

WILD BILLY CHILDISH & CTMF, “Come Into My Life”

MOOR MOTHER, “Race Function Limited”

SPRINGTIME, “Will To Power”

TEENAGE FANCLUB, “Back In The Day”

WAVVES, “Hideaway”

STEVE GUNN, “Dust Filled Room” (approcciato tardi per i 75 ma che qualità…)

TOP TEN Ristampe

MUDHONEY – Every Good Boy Deserves Fudge (Sub Pop)

DALE JENKINS – Undesirable Elements (Got Kinda Lost)

CAN – Live in Stuttgart (Mute)

REM – New Adventures In Hi-Fi (WB)

DURUTTI COLUMN – Dry + Red Shoes (Materiali Sonori)

THE UNCLAIMED – Primordial Ooze Flavored (Misty Lane)

BAILTER SPACE – Wammo (Matador)

THE OUTTA PLACE – Prehistoric Recordings (Area Pirata)

VARIOUS ARTISTS – Blow My Mind!The Doré-Era-Mira Punk & Psych Legacy (Big Beat)

DENIZ TEK – Take It To The Vertical (Wild Honey)

TOP 5 Concerti

THE JESUS AND MARY CHAIN, Alcatraz, Milano 12 Dicembre 2021 (Foto in alto)

NOTWIST, Arena Puccini, Bologna 20 Settembre 2021

KINGS OF CONVENIENCE, Teatro Auditorium Manzoni, Bologna 29 Ottobre 2021

GIUDA, Covo Summer Club, Bologna 1 Giugno 2021

STEVE WYNN, Bronson, Ravenna 15 Ottobre 2021

TOP 5 Coverworld

TINDERSTICKS, “A Man Needs A Maid” by Neil Young

FONTAINES D.C., “The Black Angel’s Death Song” by The Velvet Underground

THE CRIBS, “Finger-Nailed for You” by Comet Gain

SUSANNA HOFFS & AIMEE MANN, “The Name Of The Game” by Badfinger

SETTI – “King Kong/Maledicittà” by Daniel Johnston

TOP 3 EP

HOMESICK SUNI, “The Shape Of Grapes To Come” (Slack!)

LEATHERETTE, “Mixed Waste” (WWNBB)

YVES TUMOR, “The Asymptotical World” (Warp)

Delusioni

ST. VINCENT, “Daddy’s Home”

IOSONOUNCANE, “Ira”

WOLF ALICE, “Blue Weekend”

KANYE WEST, “Donda”

NICK CAVE & WARREN ELLIS, “Carnage”

Copertina dell’Anno

LOST HORIZONS, “In Quiet Moments” (Bella Union)

