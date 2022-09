Riecco i Phoenix, nuovo album e data italiana a Novembre

I Phoenix, vincitori del Grammy Awards, annunciano il loro ritorno discografico dopo cinque anni con “Alpha Zulu”, in uscita il 4 novembre 2022 via Loyaute/Glassnote.



Prodotto dalla band e registrato al Musée des Arts Décoratifs di Parigi, che si trova al Palais du Louvre, il nuovo disco brilla di melodie accattivanti e disinvolte accompagnate da una produzione sempre innovativa. Il lancio é affidato a “Tonight”, duetto con Ezra Koenig dei Vampire Weekend il cui video, diretto da Oscar Boyson, è stato girato a Tokyo e Parigi (in parte nello studio della band), con Ezra e i Phoenix che si trovano in luoghi simili ma in parti del mondo completamente diverse.

Lavorare al Musée ha in un certo senso portato i Phoenix al punto di partenza. Da ragazzini cresciuti a Versailles, si erano ribellati all’opprimente classicismo francese intorno a cui erano cresciuti: l’idea che la cultura appartenesse a un museo. Eppure, ecco quattro dei più importanti ambasciatori culturali di Francia, che fanno il loro prossimo lavoro in uno spazio del genere. E la cosa ha funzionato perfettamente: lontano dalle mostre al Musée des Arts Décoratifs, il loro studio è diventato uno spazio di contenimento per un miscuglio di opere: Dalí accanto a pezzi medievali e sculture di Lalanne. Con lo spirito guida di Philippe Zdar (venuto a mancare nel 2019) a ispirarli.



Il tour mondiale dei Phoenix farà tappa anche in Italia, il 18 novembre, all’Alcatraz di Milano.