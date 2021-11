Sons Of Kemet, Kode9 e Arooj Aftab con Club To Club e Stone Island a Milano

Ancora una band copertina del 2021 di Kalporz sarà protagonista di un evento targato Club To Club, dopo Tirzah e Koreless.

I Sons Of Kemet, artisti copertina di maggio, saranno di scena mercoledì 10 novembre al Fabrique di Milano insieme ad Arooj Aftab e l’inossidabile Kode9.

Club To Club non si ferma dopo il ritorno alla normalità di C0C, lo scorso weekend a Torino e il successo dell’evento londinese dello scorso 13 ottobre, Stone Island presents London, in cui si sono esibiti Jockstrap, Nala Sinephro, Obongjayar, Pa Salieu, Silvia Kastel, Two Shell e lo stesso Kode9, le due realtà si sono date appuntamento a Milano per Stone Island presents Milano, una serata per celebrare la musica indipendente contemporanea nel capoluogo lombardo. Questo mercoledì, al Fabrique, si esibiranno Kode9, figura chiave della scena elettronica mondiale e capo della leggendaria etichetta Hyperdub Records (che ha il merito di aver pubblicato, tra i tanti, Burial, DJ Rashad, Fatima Al Qadiri) nonché grande amico di C2C Festival, Arooj Aftab, artista pakistana che concilia tradizione araba, canti sufi e musica classica persiana con influenze jazz, new age e folk, e i Sons of Kemet, formazione guidata dall’iconico sassofonista e clarinettista Shabaka Hutchings, con un suono a metà tra avanguardia e tradizione jazz.

L’evento è gratuito, basta prenotare su DICE.