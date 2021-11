Beach House, nuovo album in 4 capitoli. Ecco il primo!

I Beach House hanno deciso di adottare una formula inedita per la pubblicazione dell’ottavo album in studio. “Once Twice Melody” verrà pubblicato in quattro diversi capitoli, uno al mese fino al 18 febbraio, quando verrà pubblicato in doppio vinile.

Prodotto interamente dal duo e registrato al Pachyderm Studio di Cannon Falls, in Minnesota, allo United Studio di Los Angeles e agli Apple Orchard Studios della loro Baltimora, per la prima volta include nelle registrazioni un ensemble orchestrale arrangiato da David Campbell.

La prima parte di “Once Twice Melody” è uscita a mezzanotte del 10 novembre ed è inutile dire che sono subito grandi emozioni.

È stato anche annunciato un tour per il 2022 che però, neanche a dirlo, non toccherà l’Italia.