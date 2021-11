[Scoutcloud] “Les Artisans”: il vortice sonoro abrasivo, minimale di Théorème

Minimale, abrasiva: “Les Artisans”, la title track omonima del nuovo album di Maïssa D. alias Théorème, è un vortice sonoro ipnotico, violento, algido. Dopo il disco di debutto del 2016, “L’appel du Midi à midi pile” del 2016 (pubblicato dalla parigina bruit direct disques), la musicista francese – già parte del trio no wave Sida – continua a camminare sul lato più selvaggio di tutto quello che può essere definito “post-qualcosa”: post-industrial, post-punk, post-dub. Il prossimo 4 dicembre “Les Artisans” – il disco, non il brano – uscirà per la Maple Death Records.

(Monica Mazzoli)