Gli Shame corrono a modo loro verso un nuovo album

Indeciso se pubblicare “Billy Goodbye” dei Franz Ferdinand (in versione Primal Scream) o questo singolo (lancio di un nuovo album?) degli Shame, propendo per quella con il video più divertente: sfido voi a cimentarvi in una pedalata al gusto di nicotina come Charlie Steen.

Il secondo album “Drank Tank Pink” del gennaio scorso ha creato pareri discordanti qui su Kalporz, gli Shame ci avranno letto e in “This Side Of The Sun” si rimettono in forma con lo sport.

Foto dell’articolo di Sam Gregg, in Home di Giorgio Lamonica dal Todays Festival