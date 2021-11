L’agenda dei Live della settimana (#46, 2021)

Questa settimana tornano i Black Lips in Italia, con date a Bologna (sold out), Pisa, Milano e Rivoli. Tanto jazz di qualità made in Italy: da Danilo Rea a Fabrizio Bosso arrivando al “maestro” Enrico Rava che si esibirà sabato 13 a Forlì, Auditorium San Giacomo. Inoltre segnaliamo altre date del tour di Carmen Consoli, l’8 a Firenze (Teatro Verdi) e il 13 a Pescara (Cinema Teatro Massimo).

Giovedì 11 Novembre – BLACK LIPS, Lumiere, Pisa

“Sdentati, caotici, inclini a fare gesti osceni sul palco: da vent’anni i Black Lips esistono per smentire chiunque osi dire che il rock’n’roll è morto”. Il combo di Atlanta è pronto a incendiare il Lumiere!

Venerdì 12 Novembre – FINE BEFORE YOU CAME, Locomotiv Club, Bologna

Lo scorso 27 Febbraio il quintetto milanese ha pubblicato “Forme Complesse”: un album, il seguito de “Il Numero Sette”, registrato a distanza al Bleach Studio Recording di Gittana e dall’impronta slowcore come possono essere i demo dei Red House Painters o le ultime canzoni acustiche di Adrianne Lenker. Nel nuovo lavoro i Fine Before You Came non si trattengono mai più del necessario: dicono quel che c’è da dire e quel che gli sta a cuore senza abbellimenti o pose.

Un disco bellissimo, cupo e stoico, concepito buttandosi “a capofitto nello spavento” e battendosi con tutte le proprie forze contro un’epoca che non dà certezze.

Venerdì 12 Novembre – DAVE HOLLAND & JOHN SCOFIELD DUO, Auditorium Parco della Musica, Roma

Contrabbassista inglese, Dave Holland ha suonato nei dischi di Miles Davis di fine anni sessanta e formato insieme a Chick Corea, Barry Altschul e Anthony Braxton i Circlee, pubblicando per la storica etichetta tedesca ECM. John Scofield ha toccato con la sua chitarra i più svariati generi musicali, dal bebop al jazz-funk con incursioni nella musica elettronica. Daranno vita ad un incontro ai massimi vertici del jazz internazionale!

Sabato 13 Novembre – TAMIKREST, Folk Club, Torino

“Tamotait” è uscito a marzo 2020 per la Glitterbeat, etichetta di Hugo Race e Chris Eckman. Un quinto disco che non si discosta dalle sonorità classiche del gruppo maliano, con il rock a mescolarsi al blues e alla musica etnica. Lo dominano tuttavia le atmosfere meditative che unite a reminescenze world fanno pensare per un attimo a “Creuza De Ma” di Fabrizio De Andrè. “Tamotait” significa “Speranza per il cambiamento”: musica di libertà e speranza nel futuro, di cui tutti abbiamo bisogno.

