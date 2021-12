Nel 2022 il debutto delle Wet Leg su Domino

Il duo britannico dei Wet Leg (Rhian Teasdale e Hester Chambers) ha annunciato l’uscita del loro album di debutto, “Wet Leg”, che uscirà l’8 aprile 2022 su Domino.

Il duo ha anche condiviso due nuove canzoni, “Too Late Now” e “Oh No”, con un video per “Too Late Now”, una song che si muove tra un pop sognante e rumoroso e un cantato un po’ melodico e un po’ spoken.

La Teasdale ha spiegato “Too Late Now” in un comunicato stampa: “Parla del sonnambulismo nell’età adulta. Non avrei mai immaginato che la mia vita da adulto sarebbe stata così come è e credo che questa canzone rifletta su alcune delle pressioni e delle spinte della vita. A volte sono davvero dentro la mia testa e tutto può sembrare molto opprimente. Penso che questa canzone parli dell’accettazione del fatto che la vita può essere un po’ una merda di tanto in tanto. Forse non indulgere troppo in questo pensiero, però. Prenditi un po’ di tempo per te stesso. Fai un bel respiro. Fatti un bagno. Potrebbe farti sentire un po’ meglio”.

E a proposito dell’album aggiunge: “Volevo scrivere canzoni divertenti, non volevo assecondare troppo i sentimenti tristi, volevo scrivere roba che fosse divertente da ascoltare e divertente da suonare. Ma poi, anche la tristezza trapela. Wet Leg originariamente doveva essere solo divertente. Come donna, c’è così tanta pressione su di te, nel senso che il tuo unico valore è quanto sei carina o figa. Ma noi vogliamo essere stupidi e un po’ maleducati. Vogliamo scrivere canzoni che la gente possa ballare. E vogliamo che la gente si diverta, anche se questo potrebbe non essere sempre possibile”.

“Wet Leg” Tracklist:

1. Being In Love

2. Chaise Longue

3. Angelica

4. I Don’t Wanna Go Out

5. Wet Dream

6. Convincing

7. Loving You

8. Ur Mum

9. Oh No

10. Piece of Shit

11. Supermarket

12. Too Late Now

foto di Hollie-Fernando

fornita da Domino per motivi promozionali