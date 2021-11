La Top 7 della settimana (#46, 2021)

Uno dei weekend musicalmente più densi e intensi degli ultimi tempi chiude una settimana di uscite, anticipazioni e sorprese, a partire dall’annuncio di uno dei duo che preferiamo, i Beach House e il primo dei quattro capitoli di “Once Twice Melody” per arrivare all’agognato LP del duo che unisce il presente e il futuro del funk R&B radiofonico (Anderson .Paak e Bruno Mars nel patinatissimo ed esteticamente perfetto progetto Silk Sonic).

Tra i video, quello di una tracca che infesterà con merito le prossime settimane (la sinuosa collaborazione tra Rosalìa e The Weeknd), quello del trio dei sogni delle icone femminili del pop di qualità (Charli XCX, Caroline Polachek, Christine & The Queens). E infine l’esibizione di Summer Walker con la sua band da Jimmy Fallon (non saranno dei fuoriclasse come la rock band italiana sulla bocca di tutti, ma fidatevi). A proposito di Las Vegas conquistata dai Rolling Stones e dai loro eredi italici, sempre nella Sin City del Nevada, Kendrick Lamar si è esibito dal vivo per il suo unico show dell’anno. In scaletta ha reso il giusto omaggio al decennale del suo primo mixtape, “Section.80” ripescando “Fuck Your Ethnicity,” “A.D.H.D.,” “HiiiPower,” “Hol’ Up,” “Chapter Ten,” “Ronald Reagan Era (His Evils)”. Sul palco ha poi ospitato uno dei nomi del momento, il cugino Baby Keem.

Per chi ci è stato, dev’essere stato davvero emozionante.

1. Kendrick Lamar dal vivo a Las Vegas rende omaggio ai dieci anni di “Section.80”

2. Charli XCX, Caroline Polachek, Christine & The Queens, il trio dei sogni

3. Rosalía e The Weeknd insieme per “La Fama”

4. Il primo dei 4 capitoli del nuovo album dei Beach House

5. Anderson .Paak e Bruno Mars, l’estetica perfetta di Silk Sonic