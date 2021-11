La Top 7 della settimana (#45, 2021)

Come ogni fine settimana, ecco che arriva la nostra Top7 con le migliori segnalazioni musicali degli ultimi sette giorni. Buon ascolto, buona visione ma soprattutto buon weekend.

Erika de Casier – “Drama (Isabella Lovestory and Chicken Remix)”

Erika de Casier è l’autrice di una delle mie canzoni dell’anno (“Call Me Anytime”, che si può ascoltare qui). Pochi giorni fa la popstar danese di origine portoghese ha annunciato la prossima uscita di “Sensational Remix”, l’album nel quale le canzoni del suo secondo disco vengono rielaborate da Mura Masa, Smerz, Hannah Diamond, Eartheater e altri ancora: ecco la latineggiante “Drama”, remixata da Isabella Lovestory e Chicken.

Saroos + Sequoyah Tiger, “Frequency Change”

Alzi la mano chi se la ricorda, Sequoyah Tiger. La producer veronese – che intervistai qualche anno fa in occasione del suo disco “Parabola Bandit” uscito per Morr Music – è comparsa all’improvviso nella Release Radar che Spotify mi ha proposto stamattina: un featuring con Saroos, la band tedesca composta da Florian Zimmer (Driftmachine, Ellicist), Cristoph Brandner (Lali Puna) e Max Punktezahl (The Notwist). Mica male eh?

Yeule, “Friendly Machine”

Tra le madrine della nuova generazione di artisti goth pop, Yeule continua a mostrare un fascino enigmatico e potenzialmente irresistibile. Ieri è uscito il singolo che anticipa l’uscita del nuovo album “Glitch Princess”, che non vedo l’ora di ascoltare: esce il prossimo 4 febbraio su Bayonet Records.

Aminé, “Charmender”

Esce proprio oggi il nuovo mixtape di Aminé, “TWOPOINTFIVE”. Il rapper di Portland l’ha anticipato con il brano “Charmender”, ma ad un primo velocissimo ascolto mi pare che ci sia almeno un altro paio di pezzi ben riusciti. Se vi va, clic su play.

Charlotte Adigery & Bolis Pupul, “Blenda”

Ogni singolo di Charlotte Adigery mi fa impazzire: è successo anche per “Blenda”, che precede di qualche mese l’uscita del nuovo album “Topical Dancer” (uscirà il 4 marzo 2022 su Deewee, garanzia di piacevolezze). Pop ironico, pop politico, pop stiloso: in poche parole, pop da ascoltare.

Terrace Martin, “Drones (feat. Kendrick Lamar, Snoop Dogg, Ty Dolla Sign & James Fauntleroy)”

Da oggi si può ascoltare il nuovo album del tuttofare Terrace Martin, produttore di Los Angeles con un curriculum lungo quanto lo scontrino della spesa che fate per prepararvi ai pranzi e alle cene natalizie: si chiama “Drones” e contiene collaborazioni di lusso, da Kendrick Lamar a Kamasi Washington, da Snoop Dogg a Channel Tres, da Smino a Cordae. Tutta roba buona insomma.

Sega Bodega, “I Need Nothing From You”

Chiamatemi fanboy: Sega Bodega per me continua a non sbagliarne una. Questa nuova “I Need Nothing From You”, che anticipa di pochi giorni l’uscita del nuovo album “Romeo”, è l’ennesima dimostrazione dello stato di grazia che sta vivendo il produttore membro e fondatore del collettivo Nuxxe. Non vedo l’ora di ascoltare il disco, che esce tra una settimana esatta.