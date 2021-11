Cover Novembre 2021: Klein

Torna con un nuovo album una delle artiste multidisciplinari più originali e conturbanti della scena londinese.

Klein pubblicherà il 19 novembre su Pentatone “Harmattan”, dopo una serie di uscite su Ijn Inc., Hyperdub e NON.

“Harmattan” è stato presentato dal poeta e critico Fred Moten come un’ideale rivolta contro gli inizi e le conclusioni delle cose, un viaggio dalla sua infanzia a oggi e a partire dal titolo è un omaggio all’Africa Occidentale. Klein è di origini nigeriane e l’harmattan è un vento stagionale che soffia in quelle zone.

Tra musica classica reinterpretata in chiave supercontemporanea, jazz, ambient, drone, R&B e grime, è uno dei lavori più attesi dell’autunno 2021.

Il disco scritto, prodotto e cantato da Klein è stato anticipato dalla promettente traccia “Hope Dealers” accompagnata da un video da lei diretto.

Nei credits oltre compaiono alle voci anche Charlotte Church e il rapper londinese MC Jawnino, la cui voce è stata trasposta in un sintetizzatore.