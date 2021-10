Raddoppiano i podcast in collaborazione con Kalporz!

Da un paio di anni, e anche quest’anno, continueremo la collaborazione mensile con Propaganda, il programma di Web Radio Giardino ideato e condotto da Alessio Favalena. Propaganda ha superato qualche problema tecnico, per cui si riparte con “Propaganda Meets Kalporz” stagione 3!

Ma da quest’anno Kalporz sarà protagonista anche di un altro podcast, quello di Indi(e)pendenze, un programma a cura del kalporziano Matteo Maioli che va in onda su Neu Radio (www.neuradio.it) ogni sabato in diretta dalle 12.00 alle 13.00, e come contenuto esclusivo per lo streaming in collaborazione con Radio Casotto.

Ogni mese dunque un altro collega kalporziano sarà ospite di Matteo, per l’approfondimento di argomenti specifici o per il ripasso delle cose più interessanti pubblicate da Kalporz nel periodo.

La collaborazione di chiamerà, in linea con quella con Propaganda, “Indi(e)pendenze Meets Kalporz”.

(Paolo Bardelli)