L’agenda dei Live della settimana (#43, 2021)

Pochi ma buoni i concerti di questa settimana.

Il qui accanto imberbe Ben Ottewell dei mitici Gomez si esibirà in acustico in cinque diverse location, mentre segnaliamo le date “crossover” di Dj Gruff a Milano di venerdì (con il tenore sardo Gavino Murgia) e a Ravenna di sabato (con il trombettista jazz Gianluca Petrella).

Giovedì 21 Ottobre – ON (Sinigallia, Viterbini, Ice One), OFF, Modena

Il progetto On, un originale e potente trio composto da Riccardo Sinigallia, Adriano Viterbini e Ice One inaugura la programmazione di Biglia – Palchi in Pista. Un evento orientato alla vibrazione collettiva, alla partecipazione fisica e simultanea, per tornare insieme sul palco dando vita ad uno spazio di incontro unico e non ripetibile.

Biglietti su DICE

Venerdì 22 Ottobre – BEN OTTEWELL, Arci Progresso, Firenze

Dopo i posticipi causati dall’emergenza sanitaria Covid-19, Ben Ottewell, leader e fondatore dei Gomez, è pronto a tornare in Italia per un nuovo tour acustico. La voce baritonale e profonda, che lo avvicina a Ray Lamontagne e Eddie Vedder, è uno dei marchi di fabbrica che lo contraddistingue, rendendo i suoi progetti solisti ampiamente affascinanti, ricordando non poco la poesia di Nick Drake, con grande emozionalità ed eccezionale carisma. Autore di tre album in sei anni per la ATO Records, Ben Ottewell, vincitore del Mercury Music Prize nel 1998 per “Bring It On”, presenterà l’ultimo lavoro ‘A Man Apart’, considerato tra i più maturi e avvicinabili alle composizioni coi Gomez.

Informazioni sull’evento FB

Sabato 23 Ottobre – M!R!M + WISECRACK, Colorificio Kroen, Verona

Kroen Label Fight: Avant! vs Maple Death

Ingresso 5 Euro con tessera AICS

Sabato 23 Ottobre – PUNKREAS, Vidia, Cesena

Nel 2020 i Punkreas hanno eseguito dal vivo alcune delle loro canzoni più famose in chiave acustica. “Funny Goes Acoustic” è ora il nuovo disco della storica band flower-punk di Parabiago.

Biglietti su DICE

Domenica 24 Ottobre – LEATHERETTE + VOTTO, Circolo Dev, Bologna

Leatherette – post post punk quintet su We Were Never Being Boring

Votto – Screamo Band

Ingresso Up To You