Leatherette, una nuova sfida post-punk

Non c’è post-punk solo nel Regno Unito e in Irlanda: qui da noi, e più precisamente a Bologna, ci sono da venerdì scorso anche i Leatherette, che hanno pubblicato su We Were Never Being Boring il loro primo ep, “Mixed Waste”.

Bassi metallici ad elevatissima potenza a livello di distorsioni, svisate sax no-wave, la voce gargantuesca di Michele Battaglioli, i Leatherette si prenotano per un posto al sole di questo 2021.

“Mixed Waste” è un EP multiforme che esce in due edizioni: quattro canzoni in streaming e download su tutte le piattaforme, oppure in versione “Extended”, con dieci canzoni allegate a una fanzine stampata in edizione limitata, acquistabile su Bandcamp.

Biografia:

“I Leatherette nascono a Bologna nel 2018. L’idea del nome arriva dopo l’ascolto ripetuto e disperato dello storico singolo di The Normal: “Leatherette ci sembrava suonasse come una presa in giro del rock, del divismo. La finta pelle come qualcosa di autoironico, cheap, anacronistico, più punk e disgraziato”. Inizialmente la formazione è un trio che vede Michele Battaglioli (in precedenza alla guida del progetto Dolan Tymas) alla chitarra e voce, Francesco Bonora (già nei Baseball Gregg e negli Sleap-e) alla batteria e Marco Jespersen al basso. Nello stesso anno incidono il primo demo autoprodotto No Way, mentre nel 2019 la band si amplia, con l’arrivo di Jacopo Finelli (sax e synth) e Andrea Gerardi (chitarra). Il sound dei Leatherette così si evolve e si arricchisce, arrivando a unire atmosfere jazz, sfuriate punk e suggestioni no wave. All’inizio del 2021 la band entra a far parte della squadra We Were Never Being Boring.”

Mixed Waste EP (Release date: 2021/06/18)

01 – Decisions

02 – Mixed Waste

03 – Leave Her

04 – Thru Concrete

INFO:

www.wwnbb.net – Instagram.com/wwnbbcollective – wwnbb.bandcamp.com

Facebook.com/leatheretteeeee – Instagram.com/leatherette_band

wwnbbcollective@gmail.com