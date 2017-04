“Thinking Of A Place”: sono tornati i The War On Drugs

Era dal meraviglioso “Lost In The Dream” che non si avevano notizie discografiche dai The War On Drugs. Un lungo silenzio, soltanto recentemente interrotto da qualche teaser o post pubblicato su Facebook.

Ma oggi è uscito un nuovo brano: si chiama “Thinking Of A Place”. La band ha da poco annunciato che pubblicherà un 12” per il Record Store Day, e in quel disco comprarirà proprio “Thinking Of A Place”.

Aspettiamo. Nel frattempo, ecco il nuovo brano.

The War On Drugs – Thinking Of A Place from Record Store Day on Vimeo.