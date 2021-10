L’agenda dei Live della settimana (#42, 2021)

Incrociare le dita è d’obbligo ma ci avviamo verso una bozza di “normalità” riguardo agli spettacoli dal vivo.

Ecco quindi pronta una guida settimanale ai concerti in programma lungo lo stivale – che assomiglia a una top 7 ma in effetti non lo è.

Ci si vede a banco!

Lunedì 11 Ottobre – PAOLO FRESU + DANIELE DI BONAVENTURA, Teatro Comunale, Russi (RA)

Paolo Fresu – tromba, flicorno, effetti; Daniele di Bonaventura – bandoneon, effetti.

Tra tempi sospesi e linee fluttuanti, l’intersezione dei mood davisiano-mediterranei di Fresu con gli ingredienti sudamericani introdotti dallo strumento a mantice di Bonaventura produce una struggente tensione melodica. La musica fluisce evocativa, irradiando una sorta di profana sacralità: lirismo venato di mistero, una versione dark ed essenziale dell’universo sonoro di Fresu.

Mercoledì 13 Ottobre – DUMBO GETS MAD, Diagonal Loft Club, Forlì

Il 3 febbraio 2021 è stato pubblicato il suo quarto LP “Things Are Random And Time is Speeding Up”. Dopo un tour americano interrotto all’inizio del 2020 a causa della pandemia arriva la prima data autunnale di Dumbo Gets Mad, progetto del polistrumentista Luca Bergomi.

Giovedì 14 Ottobre – GAZEBO PENGUINS, Monk, Roma

MOCKUP x TRENTA FORMICHE: Doppio live › 20:30 e 22:30

I Gazebo Penguins presentano così il tour: “Torniamo a suonare. Sarà qualcosa di nuovo e di vecchio al tempo stesso – come la birra o il giardinaggio. Sarà un Concerto seduto per gente triste, oppure un Concerto felice per gente seduta, o ancora un Concerto triste per gente felice. Vedremo. Saremo in 5 sul palco e il sesto al mixer. Non sarà propriamente un concerto “acustico”, ma nemmeno un concerto da menare. Sarà diverso? Chiaramente sì. Ma sarà qualcosa.”

Venerdì 15 Ottobre – C’MON TIGRE, Ninfeo Villa Dei Quintili, Roma

“Racines” è un disco meticcio, cosmopolita, che sfugge a qualsivoglia etichetta, per l’affermazione di un’attitudine libera che ha portato i C’mon Tigre a cercare una connessione con la cultura del dance floor, pur se intesa solo come evocazione da rivisitare e rimanipolare in modo assolutamente personale. Un concerto tra le rovine romane dell’Appia Antica: musica che fa il giro del mondo, tra contaminazione, sperimentazione e tradizione. Una musica che deve appartenere alla dimensione dell’istinto, della naturalezza, ma anche all’urgenza, alla creatività e alla suggestione.

Sabato 16 Ottobre – MOOR MOTHER + R.Y.F., Bronson, Madonna Dell’Albero, Ravenna

Data unica in Italia per Moor Mother, che nel suo ultimo lavoro “BLACK ENCYCLOPEDIA OF THE AIR” è affiancata da una vasta gamma di amici e co-cospiratori in un viaggio attraverso il cosmo oscuro, navigando nell’universo nero con la polvere di stelle come valuta. In questi tempi è proprio ciò di cui abbiamo bisogno: un post-tutto, 12:01 nell’orologio del Giorno del Giudizio, una situazione anti-trip hop. In apertura R.Y.F. (Francesca Morello) presenta “Everything Burns”, un’incursione nella musica elettronica e omaggio a un esplosivo periodo di ispirazione. Con la pandemia Morello si è trovata a lavorare meno con la chitarra e maggiormente con sintetizzatori e drum machine, strumenti che ha imparato ad apprezzare grazie a nomi d’avanguardia come la stessa Moor Mother e Special Interest.

Domenica 17 Ottobre – STEVE WYNN Acoustic Solo, Spazio Mavv, Vittorio Veneto (TV)

Da ottobre fino all’inizio del 2022 Steve Wynn, leader di Dream Syndicate e Baseball Project, porterà sui palchi di tutta Europa il cofanetto “Decade” – 166 tracce che coprono il prolifico decennio dopo il trasferimento a New York, a metà degli anni novanta. Sono addirittura tredici le date previste in Italia. “Ci siamo persi così tanto e stiamo appena iniziando a sporgere la testa da terra e imparare a fare di nuovo cose che potremmo aver dato per scontate prima. Il solo vedere vecchi e nuovi amici faccia a faccia sarà un’esperienza pesante, catartica e in definitiva divertente e celebrativa, ne sono sicuro. Per quanto mi sia piaciuto fare spettacoli virtuali nell’ultimo anno, sarà così bello suonare con persone reali invece che con un iPad. Inutile dire che sono pronto“.

