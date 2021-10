James Blake pubblica oggi il suo nuovo album, “Friends That Break Your Heart”

A distanza di più di due anni e mezzo dal suo precedente album, Assume Form, James Blake diffonde il suo nuovo lavoro, Friends That Break Your Heart, che esce oggi per Republic e Polydor. Si tratta del quinto disco del cantautore e producer londinese.

Friends That Break Your Heart contiene dodici ballate dolci e tradizionali, piuttosto lontane dagli esperimenti frammentari e irrequieti dei primi lavori dell’autore, i suoi EP, il suo debutto e il secondo disco, Overgrown. Una prima metamorfosi artistica, pur coerente e in linea con i suoi primi lavori, fu The Colour in Anything del 2016. Assume Form fu la naturale prosecuzione di questo percorso e, adesso, Friends That Break Your Heart mostra un Blake che vuole proseguire in quella direzione, mostrando, come al solito, grande padronanza ed espressività nell’uso della sua voce, delle tastiere e dei synth e nella scrittura dell’apparato ritmico. All’interno del disco compaiono SZA, in “Coming Back”, e Monica Martin dei furono PHOX, in “Show Me”. L’album è stato anticipato dai singoli “Say What You Will”, “Life Is Not the Same” e “Famous Last Words”.