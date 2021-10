“Dal Motore al Piatto”, il racconto a puntate a sfondo musicale

La critica musicale, come sapete, è il nostro specifico: raccontare la musica, descrivere come questa si interseca con la nostra vita e le nostre emozioni, analizzare album e approfondire i relativi artisti, e così via. E sul perché scrivere (ancora) di musica ci abbiamo fatto anche uno speciale in occasione del 20ennale di Kalporz, per fermarci e capire cosa stavamo (e stiamo) facendo e dove vogliamo andare (e ci scuserà Quelo per l’inconscia citazione…), per mettere nero su bianco perché crediamo sia ancora molto bello fermarci a puntellare la nostra passione musicale con la scrittura.

Quello che abbiamo capito è che ci piace andare avanti e sperimentare – attraverso nuove rubriche tematiche – territori di scrittura diversi, se non vergini sicuramente per noi differenti, laterali. Come questo progetto che presentiamo oggi, e nel quale siamo molto intrippati: lo definiremmo un esperimento di “scrittura creativa musicale”, perché l’autrice – Antonia Salcuni, già curatrice della pagina Instagram @eco_disco_gramma – si approccerà con un vero e proprio racconto a puntate a sfondo musicale. Ogni puntata infatti sarà permeata delle atmosfere di un album che sarà sicuramente la colonna sonora della storia, o forse rappresenterà anche di più ma questo lo scopriremo solo man mano. Così come si svelerà a poco a poco, secondo quella logica di serialità a cui tanto siamo oramai abituati in modalità tv-streaming, se sarà una storia d’amore o di rabbia, di vita o di morte, di risate o di incazzature.

Il titolo del racconto è “Dal Motore al Piatto – Storia di un’epistassi a trazione diretta”, e se siamo sicuri che non ci saranno le sommosse al porto dei lettori come avvenne nell’Ottocento per l’arrivo dei quotidiani che pubblicavano i racconti a puntate di Dickens, siamo certi che dopo aver letto la prima puntata attenderete con fremente voracità il prosieguo della storia.

L’Episodio #1 di “Dal Motore al Piatto – Storia di un’epistassi a trazione diretta” sarà pubblicato martedì 12 ottobre.

(Paolo Bardelli)