Bene, riapre anche il Covo Club a Bologna

In effetti era una notizia che aspettavamo: riapre il Covo di Bologna!

Dopo quasi due anni di stop, il Covo Club riapre le porte la sera di Halloween.

Dopo il doppio appuntamento (29 e 30 ottobre) con i Kings of Convenience al Teatro Manzoni di Bologna, domenica 31 ottobre si torna tra le mura del Covo Club e sarà la musica degli aabu ad aprire la stagione 2021/2022. Con il loro alt-rock crudo e graffiante, il quintetto bolognese tornerà sul palco di Viale Zagabria con nuovi pezzi ad alto valore energetico:

Domenica 31 ottobre @ Covo Club

in concerto:

AABU (ITA – indie rock)

+ ALESSIO CICCOLO (ITA – alt-rock)

In apertura:

Alessio Ciccolo, cantautore fuorisede, nato a Reggio Calabria e di stanza a Bologna. Già voce e chitarra di formazioni alt-rock attive nel capoluogo emiliano, nel 2018 avvia un progetto solista incentrato sulla produzione di brani dallo stampo cantautorale.

Dopo i concerti, la festa continua con l’AFTERSHOW: COVO CLUB HALLOWEEN NIGHT! Ritorna la musica dei selectors del Covo. Indie rock, brit pop, glam e punk per una selezione tutta da ballare.

EVENTO FACEBOOK: Opening party w/AABU + Alessio Ciccolo live at Covo Club, Bologna

ORARI

Apertura ore 22:00

PREZZI

Biglietto concerti: 5€ (+ 5€ tessera Hovoc 21/22).

Aftershow, dopo mezzanotte: 5€ (+ 5€ tessera Hovoc 21/22).

TESSERAMENTO

L’ingresso è riservato ai soci tesserati HOVOC 19/20.

ATTENZIONE

Come da normative vigenti, per accedere all’evento è necessario il possesso della mascherina e del Green Pass o l’effettuazione di un tampone (con risultato negativo) entro le 48 ore dall’evento. In alternativa avrà valore anche il certificato di avvenuta guarigione dal Covid-19.