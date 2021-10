I The War on Drugs pubblicano il loro nuovo album

Esce oggi per la Atlantic il nuovo album dei The War on Drugs, I Don’t Live Here Anymore, quinto disco in studio per il gruppo, a quattro anni di distanza dall’ottimo A Deeper Understanding, uscito nel 2017.

Anche questo nuovo lavoro è immerso in un magna dylaniano e springsteeniano fuso con un synth-rock Anni Dieci, elementi che nel gruppo di Adam Granduciel sono sempre stati evidentissimi. I Don’t Live Here Anymore vuole essere un ulteriore passo avanti nel percorso della band, un lavoro rifinito e lavorato con precisione e cura, dal suono raffinato, tagliente e al tempo stesso sognante, che in parte smussa le stratificazioni sonore dei dischi precedenti per dar vita a una serie di brani ancor più diretti e vulcanici, senza che nulla si perda della complessità della proposta generale.

I Don’t Live Here Anymore è stato annunciato nel luglio 2021, nello stesso giorno in cui il singolo “Living Proof” è stato diffuso, di cui è stato poi pubblicato anche un video. Lo scorso settembre è stata poi condivisa la title track del disco, che vede il featuring di Lucius. Anche di questo singolo è stato pubblicato un bel videoclip. Qualche giorno fa, infine, è stata diffusa anche “Change”. Anche questo quinto lavoro in studio del gruppo, insomma, è di grande qualità.