Dai mini-live organizzati a zonzo per la penisola ad un mini-EP: Adult Matters (che ospitammo ai tempi del suo esordio) e Guido Brualdi presentano in anteprima oggi “Two”, in cui i due giovani cantautori reinterpretano “Voice in headphones” di Mount Eerie e “True love will find you in the end” di Daniel Johnston.

Due cover, registrate in una casa in campagna nei day off del tour di “Flare Up e Stagione“, tra chilometri in autostrada, e risate libere.