Andy Shauf ha pubblicato “Wilds”, il suo settimo album

Diffuso lo scorso venerdì 24 settembre da Anti-, il nuovo album di Andy Shauf, Wilds, segue a distanza di poco più di un anno The Neon Skyline, uscito all’inizio del 2020. In questo settimo album il compositore canadese di base a Toronto dà vita a pregiate composizioni prodotte in modo raffinato e particolarmente profonde e ricercate, senza rivoluzionare il suo stile e, semmai, arricchendolo con coerenza e lucidità.

Il singolo che ha anticipato il disco, “Jaywalker”, è una ballata folk che porta con sé il marchio di fabbrica di Shauf: al centro di tutto vi è una sapiente gestione della chitarra, caratterizzata da una serie di arpeggi pregevoli e imprevedibili. Qualche settimana fa è stata diffusa anche “Spanish on the Beach”, un altro locus amoenus incantato e fuori dal tempo costruito principalmente intorno a voce, chitarra acustica e batteria perfettamente avviluppate tra di loro.