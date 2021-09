Video e update (?) in arrivo per DONDA

Se qualcuno avesse recentemente preso la residenza su Marte, potrebbe essersi perso la notizia dell’estate: è uscito “DONDA”, decimo album in studio di Kanye West. Chiaccheratissimo e rimandato svariate volte nel corso dell’ultimo anno, ha portato con sè la consueta mole di chiacchere polemiche e sorprese che accompagnano ogni movimento del rapper di Chicago.

Effettivamente non poteva essere altrimenti, fosse solo per il fatto che (gossip e chiacchere extra-musicali a parte) il disco presenta 27 tracce per la durate monstre di 1 ora e 48 minuti. Di sole canzoni.

Mentre si vocifera e si aspetta un update sui brani già caricati per lo streaming, in un’operazione simile a quella che accompagnò il periodo successivo all’uscita di “The Life Of Pablo”, e addirittura la possibile uscita di un “DONDA pt.2” (!!!) con guest del calibro di Andre 3000, Dr. Dre, Snoop Dogg e altri (che si aggiungerebbero alla già ricchissima lista di ospiti di primissimo piano), è intanto uscito il primo videoclip relativo al disco.

Il video, dedicato alla traccia “Come To Life”, presenta un audio leggermente diverso dalla versione che potete trovare in streaming (siamo prossimi quindi a questo benedetto update?) e riprende alcune scene tratte dal terzo e ultimo listening party tenuto da Kanye al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, in cui si vede la ex moglie Kim Kardashian in veste di sposa/madonna attraversare una navata di persone per raggiungere il rapper.

Dato che a noi le chiacchere da parrucchiere non interessano, non ci lanceremo in indagini o supposizioni sul futuro della coppia di superstar, ma in ogni caso speriamo che tutto vada per il meglio per Kanye West, così da raggiungere l’equilibrio necessario a regalarci altra grande musica