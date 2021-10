Kanye West aggiorna Donda, ma forse è troppo tardi

I tanti attesi update su “Donda” cominciano ad arrivare: nei giorni scorsi infatti Kanye West ha apportato delle modifiche ad alcuni dei pezzi in scaletta, in modo analogo all’affaire Pablo, dove i brani venivano aggiornati di settimana in settimana rendendo il punto di partenza e quello di arrivo molto diversi da loro.

Chiunque conoscesse il lavoro di Ye sapeva che questo sarebbe stato un processo inevitabile una volta uscito l’ultimo disco del producer di Chicago, soprattutto a causa dello stupore causato da dei mix abbozzati che lasciavano perplessi, soprattutto data la Justice League di professionisti che assiste West in ogni sua uscita.

E infatti sono arrivati, ormai a distanza di un mese, alcuni aggiustamenti (i definitivi? i primi?) che cambiano il panorama di “Donda”, soprattutto per quanto riguarda il parco ospiti: tra i cambiamenti più notabili infatti ci sono le eliminazioni di KayCyy da “Keep My Spirit Alive” e di Chris Brown da “New Again”, entrambi sostituiti dalla voce di Mr. West.

Questi, insieme a varie nuove versioni dei mix dei brani, ci consegnano un’idea più precisa delle potenzialità di “Donda” che, per quanto contenesse un concept, dei brani e un team piuttosto interessanti, è stato sommerso da inutili chiacchere, collaborazioni rivedibili e dibattiti completamente extra-musicali.

Questo basterà per far tornare “Donda” a essere un prodotto musicale? Purtroppo la risposta che mi -e vi- do per ora è un grande boh, tendente più al no che al sì. Perchè anche da Ye-stan, la voglia di aspettare e sperare come quando un mese fa sovrabbondavano recensioni negative (che di tutto parlavano tranne che di musica) mentre noi con pazienza aspettavamo questi update, sono un po’ stanco.

Mentre aspettiamo ancora qualche giorno per capire se siamo davanti alla versione definitiva di “Donda” o meno, potete ascoltare i nuovi mix su tutte le piattaforme di streaming. Attenzione, però, che anche la versione originale è ancora online e si potrebbe fare confusione. Ma che ne so io…