I Chastity incarnano l’adolescenza

I Chastity mi riconciliano sempre con la mia adolescenza: la one-man band canadese capitanata da Brandon Williams ha pubblicato da poco un paio di nuovi pezzi che sono anche corroborati da due video in cui – infatti – i protagonisti sono dei ragazzi.

“Pummeling” e “Dying To Live” sono molto evocative, e trasmettono a pelle la bellezza dell’essere ragazzini: non saprei definire se siamo dalle parti di un hardcore melodico, di un new AOR, di un power pop, di un emo-rock… ma una cosa è certa: i Chastity sono ancora troppo poco conosciuti rispetto alle loro doti.

Qui e qui potete recuperare gli altri articoli su Kalporz in cui abbiamo parlato dei Chastity.

(Paolo Bardelli)