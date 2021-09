Esce il disco collaborativo di Sufjan Stevens e Angelo De Augustine

Esce oggi l’album collaborativo tra Sufjan Stevens e il cantautore californiano Angelo De Augustine, A Beginner’s Mind, che era stato anticipato da diversi brani, tra cui “Reach Out”, “Olympus”, “Back to Oz” e “Cimmerian Shade”, perfette carte da visita per l’intero disco, caratterizzato da sonorità folk sognanti e intimistiche.

L’album collaborativo è stato ispirato anche da una serie di film classici, da Night of the Living Dead a Return to Oz, sequel del classico del 1939, da All About Eve a Silence of the Lambs. Particolarmente riuscito risulta l’intreccio delle voci di Stevens e De Augustine, tra loro molto simili, entrambe delicate e angeliche. Composto da quattordici brani, l’album è stato registrato in un mese e le registrazioni hanno visto il coinvolgimento di altri artisti della casa discografica Asthmatic Kitty. Per Stevens questo è il terzo progetto in un anno, dopo l’album The Ascension (2020) e la serie di uscite intitolata Convocations (2021), che include 49 composizioni strumentali.