Esce oggi il nuovo album di Nao, “And Then Life Was Beautiful”

La britannica Nao pubblica oggi il suo terzo album in studio, And Then Life Was Beautiful, a distanza di tre anni dal suo ultimo lavoro, Saturn. L’artista neosoul e R&B aveva condiviso la title track del disco a fine luglio, un brano ritmato e appassionante con sonorità differenti rispetto al funk del suo disco di debutto For All We Know e da Saturn, dove i synth erano particolarmente centrali. Qui il suono un po’ vintage fa tornare in mente certi grandi episodi neo soul di fine Anni Novanta.

Per un disco composto e creato prevalentemente durante l’emergenza sanitaria si rintraccia tanta speranza e volontà di costruire un cambiamento, così come, al tempo stesso, molti brani toccano sentimenti particolarmente impattanti sulla vita dell’autrice in questi tempi di crisi, come la nascita del suo primo figlio nel giugno 2020 e il burn out di cui canta nell’omonimo brano. Il disco vede anche le collaborazioni di Serpentwithfeet in “Postcards” e di Lianne La Havanas in “Woman”, brano che era stato pubblicato nel 2020.