C2C ha portato Arca, Total Freedom e Physical Therapy nella villa di Marcelo Burlon

Dietro a quella che dalle story Instagram sembrava una nostalgica rimpatriata di GHE20G0TH1K con Arca, Total Freedom, Physical Therapy in un’incredibile party a Ibiza, si nascondeva un nuovo progetto di Club To Club x Fondazione Marcelo Burlon che sarà trasmesso in streaming a fine mese.

Durante la pandemia, C2C Festival ha lanciato il progetto digitale C0C “The Festival As A Performance”. C0C è la risposta al caos di questi tempi incerti, un manifesto possibile sulla creatività e l’arte condivisa in quanto vero patrimonio di una community, uno sguardo sulla cultura in tempi di incertezza e una riflessione sul significato di assenza spettacolare.

In continuità con C0C, il 27 settembre C2C Festival e Fondazione Marcelo Burlon trasmetteranno in streaming un progetto artistico unico, girato a Ibiza con la regia del visual artist londinese e collaboratore di lunga data di Aphex Twin, Weirdcore. Una performance euforica e interdisciplinare, a cura di Arca insieme ai vecchi compagni d’avventure Physical Therapy e Total Freedom, un’indagine sull’avanguardia e il nuovo pop, coerente con quanto portato avanti negli anni da C2C Festival. Il film è il risultato di un’esperienza musicale immersiva dal vivo che ha avuto luogo il 15 luglio in una delle sedi della Fondazione, la villa privata di Burlon a Ibiza.

L’accesso all’evento è stato limitato a un numero ridotto di ospiti, a ciascuno dei quali è stata data una telecamera personale per documentare l’intera esperienza, durata circa quattro ore, e le esibizioni dal vivo. I filmati prodotti saranno utilizzati per la versione finale del film insieme ad altri materiali.

Per accedere allo streaming di Primera Edición Festival del 27 settembre sarà necessario acquistare il proprio biglietto su Dice. Il prezzo del biglietto sarà simbolico e a discrezione dello spettatore.

Il ricavato sarà devoluto al progetto delle associazioni delle associazioni Consultorio Transgenere e Nelumbo, Casa Marcella, luogo di accoglienza temporanea per persone trans* e non-binarie vittime di discriminazioni e violenze. Casa Marcella è un progetto delle dedicato alla memoria di Marcella Di Folco, attivista e politica trans.

La Fondazione Marcelo Burlon è una fondazione senza fini di lucro che opera in Italia e all’estero e porta avanti attività culturali, benefiche e sociali, con l’obiettivo di promuovere l’integrazione sociale e il miglioramento della qualità della vita, la conservazione ed esposizione di opere d’arte moderne e contemporanee, l’organizzazione di eventi artistici, convegni, concerti per esaltare la diversità e la ricchezza dei linguaggi espressivi. La Fondazione inoltre si occupa della promozione, tutela e sostegno dei diritti umani, civili e politici delle persone e delle minoranze culturali e di genere, fornendo e producendo iniziative educative volte alla diffusione e alla conoscenza delle aree sottosviluppate e alla sensibilizzazione sulla ricchezza delle diverse culture autoctone.