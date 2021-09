Kid A Mnesia: i Radiohead celebrano il ventennale con un triplo album

Anche “Amnesiac”, il disco fratello di “Kid A” ha appena festeggiato il suo ventennale.

E per l’occasione i Radiohead hanno annunciato l’uscita di “Kid A Mnesia” Kid A Mnesia, il 5 novembre via Xl Recordings.

La release oltre alle reissue dei due capolavori conterrà un terzo album dal titolo “Kid Amnesiae” che conterrà materiale inedito estratto da quelle gloriose session di registrazione.

Tra le tracce inedite “If You Saye The Word”, già nota ai fan come “C-Minor song”, una versione unreleased di “Follow Me Around” già suonata dal vivo e in diversi soundcheck.

Se ti fosse sfuggito lo speciale di Kalporz per il ventennale di Kid A, recuperalo al link.