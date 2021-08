[Scream&Yell] Intervista ai brasiliani Papangu, tra sludge metal, prog ed “escatologia ecologica”

Immaginate la seguente trama: un bandito ha una brutta premonizione durante un sogno e cerca di cambiare il suo futuro uccidendo. Tuttavia, quando si rende conto che ogni morte peggiora la sua situazione e quella del pianeta in cui vive, decide di vendere la sua anima al diavolo per cercare di impedire l’apocalisse. Questa potrebbe essere la sinossi di un’opera perduta di João Cabral de Melo Neto, ma in realtà è il concetto alla base di “Holoceno” (2021), l’album di debutto del quartetto paraibano Papangu.

Formata da Marco Mayer (basso, synth e voce), Hector Ruslan (chitarra e voce), Raí Accioly (chitarra, voce) e Nichollas Jaques (batteria e voce), la band di João Pessoa ha pubblicato il suo primo album a fine giugno, dopo sette anni di maturazione. Durante 45 minuti, il gruppo mostra in sette tracce uno sludge metal simile ai momenti più aggressivi dei Mastodon, con inserzioni che rendono giustizia alla fase settanta dei King Crimson e una forte influenza di zeuhl – miscela di rock progressivo, jazz e musica classica coniata dai francesi dei Magma -, tutto questo con testi in portoghese, elementi di letteratura modernista del Nordest e di “escatologia ecologica” (lo studio delle cose che dovrebbero accadere alla fine dei tempi, con enfasi sull’ambiente).

Un melting pot di riferimenti così diverso potrebbe confondere piuttosto che divertire, ma l’effetto è stato proprio l’opposto; anche se non ha ancora sfondato la bolla dell’underground, “Holoceno” ha attirato l’attenzione degli ascoltatori fuori dal Brasile e ha ottenuto elogi da forum e siti web legati al progressive rock, al metal sperimentale e alla musica alternativa come Metal Storm, Prog Archives e TrebleZine. E questo interesse è confermato anche dalle illustri partecipazioni del batterista Torstein Lofthus (membro di band come Shining e Elephant9), Benjamin Mekki Widerøe (sassofonista della band norvegese Seven Impale), Uaná Barreto (musicista di Paraiba di formazione classica), e Luís Souto Maior nelle registrazioni.

In un’intervista via e-mail con Scream & Yell, Papangu ci racconta di più sulla formazione della band, il processo e il concetto che ha dato vita a “Holoceno”. Guarda il lyric video di “Basin of Souls” e chiacchierata con il gruppo qui sotto.

Prima di tutto: come si sono conosciuti i membri dei Papangu?

È divertente perché siamo tutti amici di vecchia data, e le nostre storie si intersecano in punti diversi ma correlati. Eravamo tutti quel tipo di ragazzini rocker secchioni, quindi in giovane età eravamo già concentrati a imparare a suonare gli strumenti e a creare gruppi rock. Hector (chitarra e voce) e Raí (chitarra e voce) si sono conosciuti studiando nella stessa scuola, ancora alle elementari. Marco (basso, synth e voce) e Raí si sono incontrati attraverso un viaggio comune fatto quando erano adolescenti. Marco mise un annuncio per una chitarra negli annunci di un giornale locale che attirò l’attenzione di Hector, e così si incontrarono. Marco e Nichollas (batteria) si sono incontrati dopo che un amico comune ha colmato la distanza ad un festival musicale nel 2012. La band stessa è iniziata quando Hector e Marco stavano cercando di mettere insieme una band stoner rock/metal. Marco propose a Nichollas di essere il batterista e dopo una prima prova in cui suonammo solo cover e qualche jam, la band nacque. Poco dopo i primi tentativi di scrivere le nostre canzoni, il suono della band ha iniziato ad allontanarsi dallo stoner rock e verso un suono più progressivo e sperimentale, e presto è arrivata l’idea di aggiungere elementi della musica regionale del nord-est del Brasile al crogiolo di influenze. Ancora come trio, abbiamo fatto alcuni spettacoli in città, ma la volontà di espandere la gamma di suoni ci ha spinto a cercare un secondo chitarrista, e Raí è stata la scelta naturale.

La band esiste dal 2012, ma il primo album è uscito solo nel 2021 (dopo un periodo di 7 anni di lavoro). Può riassumere cosa è successo al gruppo in tutto questo tempo?

La prima grande sfida è stata imparare a comporre. Ad eccezione di Raí, che aveva già registrato un EP thrash metal con una band che aveva fondato in Canada, nessuno di noi aveva precedenti esperienze con la musica d’autore. La creazione di strutture musicali, melodie vocali e testi più complessi e coesi è stata qualcosa che abbiamo dovuto studiare e praticare molto durante questo periodo. Alcune delle canzoni del disco erano già più o meno pronte nel 2014, ma sono state adattate nel corso degli anni con l’esperienza che abbiamo acquisito nella composizione. La seconda grande sfida è stata imparare a usare gli strumenti di registrazione, allestendo i nostri piccoli studi casalinghi in modo da poter testare le idee e strutturare le composizioni in modo più dinamico e organizzato. Dal momento in cui ci siamo sentiti pronti a materializzare il suono di Papangu, con la sicurezza che la gente avrebbe potuto ascoltare le nostre canzoni esattamente come volevamo che suonassero, abbiamo deciso di andare in studio per registrare “Holoceno”.

L’album presenta Torstein Lofthus come batterista. Come è avvenuta la partecipazione di uno strumentista così influente nel vostro primo album?

Ebbene, la partecipazione di Torstein è nata da una sequenza di fatti anche un po’ preoccupanti, ma che si è conclusa con la sua felice inclusione nel nostro disco. Abbiamo iniziato a registrare il materiale a metà luglio 2019. A causa dei nostri lavori e del budget, non abbiamo potuto passare molto tempo rinchiusi dentro lo studio per finire le registrazioni, ed è per questo che abbiamo fatto sei sessioni part-time tra luglio e novembre 2019. Il completamento della registrazione degli archi, della voce e delle chiavi ha coinciso con il completamento del master di Nichollas, e siamo stati in grado di programmare l’inizio della registrazione della batteria solo nel marzo 2020. Fu allora che la pandemia colpì il Brasile con tutta la sua forza e finì per distruggere tutto il nostro programma. Si scopre che Marco aveva incontrato Torstein durante un viaggio che ha fatto in Norvegia più tardi nel 2019, a gennaio, per vedere tre spettacoli della band norvegese Elephant9, che è venuto a essere pubblicato come l’album dal vivo “Psychedelic Backfire”. Fanboy che è, è stato invitato nel backstage e da allora è rimasto in contatto con Torstein. Di fronte alle difficoltà di registrare Nichollas in Brasile, abbiamo chiesto a Torstein se sarebbe stato disposto a registrare la batteria di “Holoceno” in Norvegia, che era in una situazione epidemiologica molto migliore del Brasile. Quando abbiamo saputo che aveva accettato, eravamo molto eccitati e ansiosi. Il ragazzo è senza dubbio uno dei migliori batteristi del mondo e sentirlo in azione in “Holoceno” è davvero emozionante per noi.

E come sono arrivate le partecipazioni di Uaná Barreto, Benjamin Mekki Widerøe e Luís Souto Maior?

Uaná è un musicista di João Pessoa che ha sia una formazione classica che una profonda conoscenza della musica brasiliana e del jazz. Quando fu il momento di registrare “Água Branca”, volevamo usare il Minimoog dello studio per un assolo di sintetizzatore, e ci venne l’idea di chiamare Uaná per una rapida sessione di registrazione prima di suonare un concerto. Ha ascoltato “Água Branca” solo una volta e l’ha registrata in una sola ripresa. Anche se tutti nella band erano impressionati, lui chiese una seconda ripresa, dato che la prima era solo per riscaldarsi, e questo è l’assolo che è entrato nel disco. Il ragazzo è incredibile. Eravamo così eccitati che gli abbiamo chiesto di ripetere la procedura in “Bacia das Almas”. Benjamin suona il sax in una band norvegese chiamata Seven Impale. Marco ha suggerito di includere il sassofono per aggiungere un po’ di colore a “Lobisomem” e l’idea ci è piaciuta. Mentre stavamo per mixare, abbiamo deciso di chiedere un contributo ripetitivo sulla title track, e il risultato è questo meraviglioso finale. Poco prima di mandare i file al mix, abbiamo parlato con Luís Souto Maior, che è il cugino di Marco e un esperto di synth analogici, e gli abbiamo chiesto di aumentare l’intro della title track con alcune tracce di Prophet-6. Pensavamo che quella sezione richiedesse questa struttura un po’ seventies.

Cercando la definizione di ‘Papangu’, ho trovato alcune versioni. Interrogando un’amica del Ceará, la prima spiegazione che mi ha dato riguardava le persone che indossano maschere di mostri e demoni nel carnevale del nord-est. Qual è la vera ispirazione della band?

Hector ha dato il nome alla band. La definizione di Papangu che battezza il nostro gruppo viene proprio dall’idea di una spaventosa creatura folcloristica del nord-est brasiliano. Papangu è una figura tipica del carnevale della città di Bezerros, nell’interno del Pernambuco. Sono persone che si vestono come mostri e scendono in strada a fare scherzi. L’immaginario folk nord-orientale è una delle maggiori influenze estetiche della nostra band.

Papangu ricorda qualcosa dell’aggressività dei Mastodon con qualcosa dei King Crimson e lo zeuhl inventato dai Magma. Oltre a questi nomi, cosa pensi ti influenzi e non sia così evidente nel suono che fai?

I quattro membri della band hanno un bagaglio musicale distinto che non si riflette necessariamente nel suono di Papangu tutto il tempo. Raí è un grande fan del thrash metal, Hector è un fan del punk e dell’hardcore, Nichollas ha suonato con gruppi locali di death metal e Marco, oltre ad essere un’enciclopedia del progressive rock, si diverte con un buon pop giapponese, per esempio. La lingua del nostro gruppo, tuttavia, è un punto di confluenza tra tutti noi. La miscela di sludge metal, progressive rock, zeuhl e musica del nord-est è qualcosa che tutti amiamo. L’obiettivo è sempre stato quello di fare la nostra musica, qualcosa che ci dia piacere e che possiamo chiamare nostra.

Il gruppo afferma anche di essere influenzato dalla letteratura modernista del Nordest e dalla “scatologia ecologica”. Da quello che ho cercato e capito, immagino che il concetto del disco dialoghi con entrambe le idee, portando un “cangaceiro” (un personaggio caratteristico della regione del Nordest) che, mentre cerca di cambiare il suo destino, causa accidentalmente un disastro ambientale (da qui la nozione di “scatologia ecologica”). Sarebbe questo?

La narrazione, in breve, parla di un cangaceiro che si imbatte in un presagio in un sogno e cerca di cambiare il futuro uccidendo. Quando si rende conto che ogni morte uccisa peggiora la situazione, il bandito vende la sua anima al Cane pensando di poter impedire la fine del mondo. Oltre all’immaginario popolare del Nordest, siamo influenzati da opere come “Vidas Secas” di Graciliano Ramos, “Morte e Vida Severina” di João Cabral de Melo Neto, la poesia di Ariano Suassuna e Augusto dos Anjos, e l’arte plastica di Flávio Tavares. È importante, anche se non essenziale per ascoltare l’album, sottolineare che “Holoceno” è un concept album e che ogni sua canzone funziona come un capitolo di un libro. La narrazione assomiglia al realismo magico, che cerca, attraverso elementi fantastici, di raccontare storie che sono molto reali e relazionabili con noi. La fame del pensionato che fugge dalla siccità e dal disastro ambientale, il conflitto tra l’oligarchia proprietaria della terra e coloro che vivono veramente di essa. “Holocene” contiene messaggi politici che, anche se non cantati attraverso slogan e parole d’ordine, sono molto presenti.

La copertina (molto buona tra l’altro) è firmata da Ars Moriendee, pseudonimo di Pedro Felipe, un artista e musicista di Belo Horizonte (che ha fatto anche copertine per altri progetti musicali). Com’è stata la creazione di quest’opera d’arte?

La copertina di “Holoceno”, commissionata da noi, è davvero fantastica e siamo molto grati a Pedro per questo. Abbiamo parlato con l’artista delle nostre aspirazioni per il disco e poi gli abbiamo inviato alcuni demo. L’artwork di Ars Moriendee completa molto bene l’estetica sonora e visiva che abbiamo cercato di implementare in “Holocene”, e il modo in cui ha interpretato tutto serve a mettere in evidenza il suo talento.

La pandemia vi ha ostacolato in qualche modo nella registrazione di “Holocene”? O la strategia di promozione/pubblicazione?

Come detto, la pandemia ha interrotto il programma di registrazione della batteria, ma le difficoltà non si sono limitate solo a questo. Con la chiusura degli studi nella nostra città, abbiamo dovuto fare alcune sovraincisioni nei nostri studi domestici. La pandemia ha anche colpito direttamente il missaggio. Dato che non ci sentivamo sicuri a stare in studio di persona, abbiamo finito per iniziare il processo con un ingegnere del suono locale (non accreditato sul disco) e possiamo dire che abbiamo avuto ogni sorta di problemi con lui. Per questo motivo, abbiamo rotto il contratto con lui e abbiamo cercato delle alternative. La prima opzione era un ingegnere del suono negli Stati Uniti. Anche se il suo lavoro era eccezionale, la sua esperienza non si adattava bene all’estetica che stavamo cercando. Abbiamo poi mandato il disco a Jørgen, l’ingegnere responsabile della registrazione della batteria di Torstein, che ha fatto un ottimo lavoro per tradurre il suono che la band voleva esprimere con le canzoni. Se avessimo avuto più esperienza nella produzione musicale, avremmo cercato Jørgen fin dall’inizio e avremmo risparmiato molto tempo e pazienza.

Avete in programma un tour con la stessa formazione che ha registrato l’album?

Abbiamo in programma un tour, ma crediamo che in Brasile non potremmo contare sulla partecipazione di Torstein o Benjamin. In un eventuale tour europeo, faremo del nostro meglio per portare il sax di Benjamin e unire le forze con Nichollas e Torstein sul palco.

Oltre al lyric video per “Basin of Souls”, avete in mente di pubblicare altro materiale relativo a “Holocene”?

Lo faremo, ma non spoileriamo per ora.

E quali sono i prossimi piani di Papangu?

Beh, abbiamo alcune composizioni che sono state lasciate fuori da “Holoceno” perché non si adattavano all’estetica e alla narrativa del disco. Queste composizioni avevano già in mente un concetto più grande e a poco a poco si stanno aggiungendo ad altre idee, e già si intravede la spina dorsale del prossimo disco. Non vogliamo che il gallo canti prima dell’alba, ma abbiamo già chiarito che abbiamo intenzione di fare alcune cose diverse nel prossimo album. L’idea è di registrare la maggior parte degli strumenti dal vivo in studio e usare la maggior parte del tempo per sperimentare nuove cose che possano migliorare le canzoni. Stiamo anche pensando di coinvolgere un produttore esperto che possa offrirci una direzione più chiara, rispettando la nostra visione artistica.

