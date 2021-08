Intervallo e tempi sospesi. Le foto del VIVA! Festival

Per la sua quinta edizione torna a Locotorondo e in Valle d’Itria il VIVA! Festival, appuntamento fisso dell’estate pugliese organizzato insieme a Club To Club. Anche questa edizione ha dovuto ridimensionare per forza di cose la portata dell’affascinante festival che portava in Sud Italia nomi un tempo impensabili della scena avant ed elettronica (Arca, Nicolas Jaar, Call Super, Jamie XX, Sampha, DJ Shadow) .

Nel weekend dell’edizione 2022 si sono comunque avvicendati NÍDIA, Mace, BNKR44, LNDFK, Nu Genea, STRAATI (Z.I.P.P.O, Giovanni Angelini, Fax), Jupiter & Owkess, John Talabot che ha poi sostituito Beatrice Dillon (defezione dell’ultim’ora per problemi di salute) nell’evento finale dell’alba sulla spiaggia, dopo un set immaginifico, denso e ambientale pensato per un pubblico che per forza di cose doveva rimanere a sedere. Come nel resto dei set. Non è un caso che l’edizione sia stata ribattezzata Intervallo, nome ideale in questa nuova normalità fatta di tempi maledettamente sospesi e dilatati.

“Un giorno potremo raccontare ai nostri nipoti di aver assistito da seduti a un dj-set di musica napoletana e mediorientale”, mi ha detto a un certo punto Mace durante il set dei Nu Genea, esploratori musicali sempre irresistibili e originali.

Potremo raccontare anche questa, insomma, sognando un’estate normale.

In attesa dell’estate dell’agognata normalità non ci resta che ringraziare e consigliarvi di recuperare qui il djset di Nidia sui tetti di Locorotondo, ospitato da Boiler Room.

Le foto del nostro Giorgio Lamonica.

BNKR44

LNDFK

Nu Genea

Jupiter & Okwess

STRAATI

John Talabot