Terzo album per il post punk australiano dei Tropical Fuck Storm

I Tropical Fuck Storm sono la band dell’ex The Drones Gareth Liddiard, Fiona Kitschin, Erica Dunn e Lauren Hammel.

Gli australiani tornano con il terzo album dopo essersi fatti notare a livello mondiale con i primi due lavori ‘A Laughing Death in Meatspace’ (2018) e ‘Braindrops’ (2019).

Sonorità discordanti, punk, noise e blues stralunato, “Bumma Sanger” sembra un ottimo viatico per l’album uscito il 20 agosto.

‘Deep States’ è infatti la prova del nove per i Tropical Fuck Storm, che si autodefiniscono con le coordinate tra “pop, R&B, new wave nello stile dei Talking Heads, Delta blues, Tom Waits in collisione con il mondo del Wu-Tang Clan e Missy Elliott”.

O, meglio, si potrebbe semplicemente dire “post punk australiano”.

