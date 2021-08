Non c’è estate in Salento senza Fuck Normality Festival

Mercoledì 11 agosto, dopo una pausa forzata dovuta alla pandemia, torna Fuck Normality Festival, in una cornice dalla suggestione unica, come quella del Castello Volante di Corigliano d’Otranto, in provincia di Lecce.

Anche quest’anno saremo media partner di uno degli eventi più originali e dirompenti dell’affollata estate pugliese che per l’occasione sarà ospitato da una location davvero con pochi eguali.

E per coerenza e voglia di reinventarsi e rompere ogni barriera, Fuck Normality resta un punto di riferimento unico in regione e nell’intero Sud Italia.

In attesa di tornare ai vecchi fast e a una nuova “normalità”, in un futuro non troppo lontano, diffidate delle imitazioni sbiadite.

Tra le antiche mura del Castello de’ Monti, uno dei più bei monumenti di architettura del Cinquecento in Puglia, si alterneranno sul palco artisti del calibro di Eva Geist, Furtherset, Populous, Hugo Sanchez, Boyrebecca, Vera Di Lecce, Okee Ru, Marco Erroi e Alex Palmieri. Una serata ricca di sfaccettature, all’insegna della musica indipendente e di ricerca, avanguardista ed esotica, immersiva e psichedelica, tra installazioni luminose ed esposizioni artistiche, queste ultime in collaborazione con InTrance Festival, Cinema del Reale, Persona Festival e Visioni a Sud. Non mancheranno zone chill out sparse nella cornice surreale del Castello per l’incredibile contrasto tra antico e moderno.

Anche quest’anno la line up si caratterizza per la presenza di set con nomi di spicco della migliore scena musicale contemporanea che intreccia generi e stili e differenti, a partire da Eva Geist, all’anagrafe Andrea Noce, talentuosa compositrice e cantautrice italiana di recente co-protagonista de IL QUADRO DI TROISI, con il “professore” della techno italiana Donato Dozzy.

Tra gli altri nomi in cartellone Furtherset, progetto musicale di Tommaso Pandolfi, attivo dal 2011, anno in cui debutta nel circuito nazionale suonando dal vivo nei tre principali festi-val italiani di musica elettronica di allora – Club to Club, Dancity e Dissonanze, la sua musica e le esibizioni dal vivo sono un invito aperto a immergersi in un mondo sonoro costruito senza sosta da armonie stratificate e avvolgenti, modulazioni in movimento e voci campionate; Hugo Sanchez personaggio cardine dell’underground romano, negli anni ha costruito il suo studio/laboratorio di produzione multimediale e ottenuto residenze come dj in vari club in Italia e all’estero, a Roma la sua base è PESCHERIA, uno studio in cui agisce un collettivo di performer locali e di tutto il mondo, assieme al belga DJ ATHOME condivide il progetto FRONT DE CADEAUX, il suo party/evento di riferimento è TROPICANTESIMO che si tiene assiduamente in quella meravigliosa casa/culla di tantissimi artisti e personaggi indecifrabili che è il FANFULLA, Hugo usa giradischi e mixer per creare paesaggi sonori impossibili, che hanno riferimento nella musica africana, nel funk e nella musica elettronica di ricerca; Populous, producer e dj salentino ormai largamente conosciuto e legato indissolubilmente al Fuck Normality Festival, non ha bisogno di descrizioni, quest’anno ci presenta STASI, il nuovo album dai toni più meditativi e rarefatti che ha deciso di sposare progetti collegati alla disciplina dello yoga, un’idea di set innovativo che l’artista presenterà per la prima volta proprio al Castello Volante, seguirà un talk/intervista in cui Andrea Mangia ci racconterà tutto ciò che c’è da sapere sul suo nuovo disco; Boyrebecca è una creatura inclassificabile, è sexy, irriverente e “crazy”.

Tra reale e virtuale, il suo immaginario è grottesco e allo stesso tempo ironico, la sua musica con sonorità reggaeton incanta tutt*, ed è riuscita in poco tempo a conquistare web e radio, senza mai rinunciare a un piglio provocatorio, liberatorio e queer, Boyrebecca è una festa ed è pronta ad infiammare anche il Fuck Normality Festival; Vera Di Lecce cantante, producer e performer di base a Roma, conosciuta come voce femminile e danzatrice del gruppo di world music Nidi d’Arac, nel 2012 inizia il suo percorso individuale, esprimendo la sua creatività in una direzione sempre più elettronica e producendo i suoi brani con strumenti elettronici e VST, i suoi set sono un connubio tra live e performance; Marco Erroi, co-fondatore di Common Series, label nata a Roma nel 2013, la sua musica è aperta alle influenze assorbite durante i suoi vent’anni di attività, nei suoi set Marco propone sonorità underground con sovrapposizioni ipnotiche di solchi house, techno, acid, funk e afro dal retrogusto old-school; Okee Ru precoce collezionista di vinili, inizia sin da giovanissimo a miscelare tra loro i suoni provenienti dalla disco e house americana, dirigendosi poi verso paesaggi sonori più esotici e psichedelici, colleziona diverse presenze al famoso breakfast show di Charlie Bones su NTS radio a Londra e non possiamo fare a meno di notarlo in realtà come Boiler Room, Red Light Radio, Brilliant Corners, Dimensions Festival, Saturnalia, VIVA! Festival e naturalmente Fuck Normality Festival di cui è un amatissimo e attesissimo resident, Ãle aka Alex Palmieri, nato a Taranto nel 1985, dj/producer e illustratore, attratto dalle arti in tutte le sue forme, autore di sonorizzazioni e composizioni musicali per diverse forme artistiche, con il progetto vestas / ãle ricrea scenari sonori ambient – downtempo connotati da melodie ultraterrene e registrazioni ambientali che riportano al terreno, ha collaborato alla produzione del boutique festival salentino AVANT a cura di Sudsonico.

Per accedere all’evento sarà obbligatorio Green Pass Covid (Certificazione verde COVID-19 – EU digital COVID)

La capienza dei diversi spazi è limitata e prestabilita.

Tutte le info e gli aggiornamenti sull’evento ufficiale.

Prevendite su DICE.