Esce oggi “Utopian Ashes” di Bobby Gillespie e Jehnny Beth

Esce oggi l’album collaborativo tra Bobby Gillespie (Primal Scream) e Jehnny Beth (Savages). Il titolo è Utopian Ashes e contiene dieci tracce. I due sono stati ispirati dai tanti album country collaborativi usciti nei decenni. L’album è stato registrato con i compagni di band di Gillespie e con il fidato collaboratore di Beth Johnny Hostile. Si canta soprattutto di separazioni, di matrimoni finiti e dei rimorsi e della nostalgia che queste scelte dolorose portano.

L’intrigante e cupa apertura, “Chase It Down” era stata condivisa a inizio maggio e aveva mostrato l’intesa e la versatilità dei due autori. Il sound del pezzo è quello di un rock sporco e vivo che dialoga con un alternative graffiante proveniente dai ’90s che strizza anche l’occhio a sonorità new wave. Il singolo che era stato diffuso precedentemente, “Remember We Were Lovers”, è un pop avvolgente e romantico che mostra un’altra faccia di questa collaborazione, per nulla in contrasto con l’altra, con la quale, anzi, ingaggia un rapporto fruttifero.