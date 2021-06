[Scream&Yell] Intervista: Gabriel Thomaz e la sua etichetta Maxilar

Qualche anno fa, Gabriel Thomaz (Autoramas) ha creato il Gabriel Thomaz Brazilian Music Award (che ha già 8 edizioni!) “perché pensava che c’erano molte persone che meritavano di essere premiate e non avevano nemmeno lo spazio per presentare il loro lavoro, figuriamoci vincere un premio. C’è un sacco di roba buona che viene pubblicata e la gente non ha accesso, quindi voglio aiutare, lo faccio per il pubblico”. Il passo successivo, naturalmente, sarebbe stato quello di creare un’etichetta musicale, e questa fase è stata superata a febbraio con la creazione dell’etichetta Maxilar insieme a Henrique Roncoletta, cantante degli NDK e creatore dell’agenzia di marketing musicale Marã Música, e Ditto Music.

“Avevo un’etichetta molto pazza chiamata Gravadora Discos”, ricorda Gabriel in conversazione con Scream & Yell. “È stato fatto per lanciare formati strani, che in realtà erano il vinile e la cassetta, che oggi non sono più formati strani, dato che sono stati rilanciati”, spiega. Ricercatore nato, Gabriel avrebbe anche potuto avere un’etichetta negli anni 90, quando appariva con Little Quail e Mad Birds, dato che raccoglieva nastri di demo che riceveva durante i tour della band in tutto il paese (e che hanno portato al libro “Magnéticos 90”) e questo solo non è successo per un motivo: “Non avevo soldi per registrare o per stampare, tutto era molto costoso (ride). Avrebbe funzionato molto bene se fosse successo”.

La facilità dell’universo digitale ha permesso la nascita di Maxilar, che a partire da febbraio 2021 ha pubblicato 12 singoli e recuperato l’EP di Gabriel Thomaz “Vai Thomaz no Acajú!”, uscito come compact nel 2007 e, fino ad allora, inedito in formato digitale (ascolta una playlist con tutte le uscite di Selo Maxilar). Nella conversazione che segue, Gabriel parla della sua esperienza con il Covid, della creazione dell’etichetta, spiega come funziona la direzione artistica del progetto e presenta gli artisti che integrano Maxilar in questi primi tre mesi di vita: Dionísio Dazul, Wallacy Williams, Parallèles, Cheyenne Love e Persie.

Questo venerdì 21 maggio, due nuovi nomi si sono uniti a Maxilar Stamp: il gruppo gaúcha Space Rave (con il singolo “O Apartamento É Clínica”) e Osni Vidreiro (“Um Velho Roqueiro Com Uma Viola Na Mão”), un nome che ha segnato la sua presenza agli inizi della scena rock brasiliana (ha cantato con Sérgio Murilo e Neil Sedaka, composto successi con Wanderley Cardoso e registrato la prima canzone punk rock in Brasile: “Quero Apodrecer Contigo”, negli anni 60). Oltre a loro, in un’azione di marketing collettivo con Ditto e quasi cento stazioni radio chiamate Avalanche de Lançamentos, vengono resi disponibili il nuovo singolo di Persie (“Saudade da Bahia”) e un singolo postumo del defunto Lafayette, che ci ha lasciato recentemente, insieme ai Tremendões (una band con Gabriel Thomaz, Érika Martins, Marcelo Callado, Nervoso, Renato Martins e Melvin): “Você Deixa?”, versione di una canzone di Osvaldo Nunes & The Pop’s degli anni 60.

Uomo dalle mille e una attività, Gabriel Thomaz rivela anche che gli Autoramas stanno lavorando al successore di “Libido” (2018 – la band ha approfittato della pandemia per armeggiare nel baule e pubblicare due volumi di rarità sulle reti, “B-Sides & Extras Vol. 1 e 2” e un EP gratuito di Scream & Yell Label insieme agli argentini di The Tormentos) e parla con entusiasmo del suo show Magnéticos, disponibile su Mutante Radio (che conta già 239 edizioni avendo suonato 2868 canzoni: “non ne ho mai ripetuta una”, si vanta), e dei Thunderamas! podcast con Luiz Thunderbird (“Raccomando a tutti di ascoltarlo per scoprire quanto sia divertente, simpatico e informativo Thunderamas, molto informativo”).

Abbiamo iniziato quasi tutte le nostre interviste in Scream & Yell chiedendo come l’intervistato ha vissuto questa pandemia, come è stata questa esperienza di eterna quarantena. E, nel tuo caso, c’è molta esperienza da raccontare…

Davvero, è stato pazzesco… è stata pazzesca questa pandemia, questa quarantena che non finisce mai. La prima cosa è che stavamo iniziando a registrare un nuovo album (di Autoramas) quando è iniziata la quarantena. Stavamo registrando ogni quattro canzoni, e poi ci siamo fermati alle prime quattro, che, quando ci siamo resi conto che ci sarebbe voluto un po’ di tempo, hanno finito per essere pubblicate su un compact fuori dal paese. Poi siamo andati a Bahia, Lençóis, Chapada Diamantina, e siamo rimasti lì per quasi sei mesi. Siamo tornati perché avevamo molti lavori da fare, e qui abbiamo finito per prendere Covid. Sono stato ricoverato e intubato. Ho vissuto una situazione molto difficile. Poi mi hanno parlato di alcune percentuali di persone che sopravvivono a quello che ho passato io, e sono contento che non me l’abbiano detto prima, altrimenti sarei andato nel panico. Ora siamo lì, pronti a fare un nuovo disco, riprendendo da dove abbiamo lasciato.

Conoscendoti da molto tempo, mi stupisce che Maxilar non sia uscito prima. Non c’è niente di più chiaro per me che avere un’etichetta indipendente. Cosa l’ha portata a creare Jaws ora?

Avevo un’etichetta molto pazza chiamata Gravadora Discos, che esiste fino ad oggi, non ho mai finito le sue attività. È stato fatto per pubblicare formati strani, che in realtà erano il vinile e la cassetta, che oggi non sono più formati strani, perché sono stati ipnotizzati, non so. Questo è quello che è successo. Ma ora abbiamo il digitale, che rende molto più facile non stampare dischi, CD. Quindi sto rilasciando un sacco di roba davvero buona che è là fuori. Rimpiango di non aver fatto un’etichetta negli anni 90, ma poi mi ricordo perché non è successo: non avevo soldi per registrare o per stampare, tutto era molto costoso (ride). Sarebbe stato fantastico se fosse successo. Proprio come Maxilar sta facendo molto bene. È davvero forte! È difficile avere un’etichetta, prendersi cura degli artisti, ma il lavoro è molto buono. Siamo sempre lì per loro, siamo sempre attivi. È anche un bene iniziare l’etichetta durante la pandemia perché posso occuparmi di tutte le cose con molta attenzione, non ho molti orari da seguire, è interessante. L’etichetta è iniziata alla fine di febbraio 2021 e abbiamo già pubblicato un sacco di roba, solo singoli per ora, ma ci saranno album in arrivo.

Hai sempre detto che il Gabriel Thomaz Independent Music Award è nato perché stavi ricevendo molti dischi, che dovrebbero aumentare ancora di più ora con Maxilar. Come curate ciò che uscirà sull’etichetta?

Nel processo curatoriale, che una volta si chiamava direzione artistica, cerco di mettere sull’etichetta cose che hanno a che fare con essa, che so a chi mandarla, come lavorarci. Per me è difficile, per esempio, una band heavy metal. È complicato perché non sono in quel settore, non so a chi dirlo. Quindi cerco di fare le cose al massimo delle mie possibilità. E questo finisce per creare un profilo per l’etichetta Maxilar. Abbiamo cose che sono rock and roll con l’anima, come Dionisio Dazul, ci sono cose più indie, ci sono cose più pop come Persie, ci sono cose più garage come Parallèles… gli artisti sono diversi tra loro. Ma sono cose con cui ho un’affinità. E quando dico che sto parlando dell’esperienza che ho avuto nella mia traiettoria. Non saprei come lanciare un artista jazz, per esempio. Non so chi sia il tizio che scrive di jazz, quale stazione radio lo trasmetta, il blog specializzato… D’altra parte, vedo persone là fuori che hanno bisogno di aiuto, persone che hanno buon materiale, quindi è bello (poter aiutare).

Mi piacerebbe che parlassi un po’ di queste prime uscite dell’etichetta: Dionisio Dazul, Wallacy Williams, Parallèles, Cheyenne Love e Persie. È stata una valanga di uscite: ho dimenticato qualcuno? (ride)

Sì, questi sono quelli che abbiamo rilasciato finora. Dazul è un ragazzo esperto, un chitarrista dei Forgotten Boys che suona rock con un sapore soul. Le sue registrazioni sono eccellenti! È un ragazzo abituato allo studio, un talento. Su Maxilar sta facendo il suo lavoro da solista. Appena me l’ha mandato, gli ho detto: “Sto facendo un’etichetta, Maxilar, vuoi pubblicarlo? E abbiamo iniziato a parlarne nelle prime ore del mattino all’inizio della pandemia. Era davvero forte. Vado molto d’accordo con lui personalmente.

Wallacy Williams è anch’essa un’artista del Ceará, come Dazul, ed è a San Paolo da un bel po’ di tempo, stabilendosi nella città. Ha fatto una registrazione con due geni dell’indie, Ana Zumpano (ex-Lava Divers e altre band) e Bigu Medina, che suonava con Lê Almeida – l’ho incontrato a Rio, una grande figura anche lui, mi ha detto che mi conosceva dagli anni 90 e non mi ricordavo, e mi ha mostrato una foto (ride). La canzone che Wallacy Williams ha pubblicato, “Explode”, è sensazionale. È un garage più moderno, tipo Thee Oh Sees.

Cheyenne Love è un trio neogrunge di Rio de Janeiro. La vocalist è Nayana Carvalho, una grande vocalist. Il batterista è il mio amico Marcelinho Callado, che ha suonato con Caetano Veloso e suonava con me in Lafayette e os Tremendões (che purtroppo è appena finito – Lafayette, un tastierista chiave di Jovem Guarda, è morto a 78 anni in marzo), e Ricardo Richaid al basso.

Parallèles, che è una band di veterani (di San Paolo), garage, fuzz, Farfisa… Sono sempre stato un loro fan. Stiamo pubblicando le loro nuove canzoni, che sono davvero buone.

E abbiamo anche Persie, un grande artista. Sta aspettando di essere scoperta, e quando lo sarà sarà uno sballo. È un talento, una grande paroliera che sa produrre molto bene. I musicisti che l’accompagnano sono eccellenti, non c’è niente che non vada in lei, è meravigliosa. E sa anche fare dei video! È un’artista di oggi. È molto pronta, un formato molto pop per tutti i gusti. Spero che molte altre persone la conoscano.

E cos’è questa storia della riedizione dell’album perduto della band carioca degli anni 80 Os Ronaldos?

Guto Barros, il chitarrista di Ronaldos, è un ragazzo a cui piacevano molto gli Autorama. Abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto con lui – e con i suoi figli! E suo figlio mi ha chiesto aiuto su come pubblicare un album che era in deposito, su un nastro a bobina. Sta recuperando tutto, mettendolo nella migliore qualità possibile, in modo da poterlo rilasciare non appena sarà pronto. È riuscito persino a salvare una copertina che esisteva per questo disco. (A parte l’album e i singoli con Lobão), Ronaldos aveva pubblicato solo un EP negli anni 80. Questo (che viene recuperato), è un LP. È davvero forte. È un disco degli anni ’80, un tesoro che abbiamo fatto uscire. Vedremo se uscirà anche in formato fisico.

Vorrei che parlassi un po’ dei tuoi programmi radiofonici, Magnéticos, disponibile su Mutante Radio, e Thunderamas! che è un podcast. Hai qualcos’altro?

Magnéticos è uno spettacolo che si è concluso 5 anni fa. È uno spettacolo rock dove suono la roba con cui sono in contatto, garage, punk, rock and roll in generale, e il 90% della programmazione è costituito da uscite, roba nuova, roba del 2021 – la maggior parte della roba. Ogni tanto riporto The Jam, come l’ultimo, una new wave francese, come Bijou, una giovane guardia giapponese, come The Spiders, quindi c’è la libertà di farlo. Abbiamo anche avuto Bob Marley nello show, ed è fantastico. Abbiamo un pubblico molto fedele ed è davvero bello. Ho un modo molto diverso di fare la voce fuori campo, chi l’ha sentita lo sa, e va avanti da cinque anni, 239 spettacoli. Questo significa 12 canzoni per episodio, non ho mai ripetuto nessuna canzone, moltiplicatelo (nota: 2868 canzoni). Ringrazio molto le etichette di tutto il mondo che mi mandano cose. C’è un’etichetta indonesiana che mi manda della roba. C’è un francobollo giapponese, c’è un francobollo americano, c’è un francobollo svizzero, c’è tutto. A volte riceviamo vecchi dischi, come uno sulla storia del punk spagnolo: ho già scelto tre brani che voglio suonare. Ascolto tutto in macchina, in viaggio, e li seleziono lì. Il mercoledì suoniamo tutto il repertorio. È un piacere farlo. Chi mi conosce, chi è stato qui a casa, sa che ho sempre amato mettere i dischi, mostrare la musica, e il programma Magnéticos è più o meno così, il piacere di mostrare la musica agli amici. Il podcast Thunderamas è stato un invito di Thunder, che è una persona meravigliosa, una persona con cui sono stato amico per molti anni, e in cui mi sono sempre identificato… musicalmente compreso. È stato lui a chiamare me ed Erika per fare il podcast e gli argomenti sono esilaranti. C’è un romanzo podcast, il suo cane Rickenbaker partecipa, è molto buono. Raccomando a tutti di ascoltare per scoprire quanto Thunderamas sia divertente, simpatico e informativo, molto istruttivo. Abbiamo messo tutto il nostro bagaglio nelle chat. Nell’ultimo l’argomento era il ritorno della cassetta, una conversazione che durò quasi mezz’ora. E abbiamo anche raccontato storie sulla carriera di James Brown, non abbiamo raccontato la sua storia, abbiamo raccontato storie (ride). Era esilarante.

La foto che apre il testo è di Liliane Callegari / Scream & Yell.

La foto in home è delle Parallèles (tratta da loro fb e utilizzabile per fini promozionali)