Ypsigrock 2021 si fa: ecco i primi nomi

Dopo lo slittamento di un anno dovuto alla crisi sanitaria innescata dalla pandemia, Ypsigrock ritorna con la sua 24esima in versione “Tiny but Needed”. Il lungo week end musicale dell’estate italiana andrà in scena dal 5 all’8 agosto a Castelbuono, nella sua cornice naturale nel cuore del Parco delle Madonie, in forma ridotta ma che ne assicurerà il regolare svolgimento secondo le disposizioni governative che saranno in vigore al momento dell’evento, a tutela degli spettatori e delle band che si esibiranno. ÁSGEIR, IOSONOUNCANE, DARDUST, PONGO, COMA, CAMILLA SPARKSSS e KRISTIN SESSELJA sono i primi act annunciati nel cast di questa edizione particolare con le esibizioni che si svolgeranno nel centro storico di Castelbuono, su due degli iconici palchi del festival: l’Ypsi Once Stage di piazza Castello e l’Ypsi & Love Stage, all’interno del Chiostro di San Francesco. Dopo lo slittamento di un anno dovuto alla crisi sanitaria innescata dalla pandemia, Ypsigrock ritorna con la sua 24esima in versione “Tiny but Needed”. Il lungo week end musicale dell’estate italiana andrà in scena dal 5 all’8 agosto a Castelbuono, nella sua cornice naturale nel cuore del Parco delle Madonie, in forma ridotta ma che ne assicurerà il regolare svolgimento secondo le disposizioni governative che saranno in vigore al momento dell’evento, a tutela degli spettatori e delle band che si esibiranno.sono i primi act annunciati nel cast di questa edizione particolare con le esibizioni che si svolgeranno nel centro storico di Castelbuono, su due degli iconici palchi del festival: l’Ypsi Once Stage di piazza Castello e l’Ypsi & Love Stage, all’interno del Chiostro di San Francesco.

Da oggi riparte la vendita degli abbonamenti, validi 4 giorni, sulla piattaforma DICE: il numero degli abbonamenti, per via delle ridotta capacità degli stage, sarà limitata. I tagliandi saranno nominativi e ogni spettatore avrà il posto assegnato.

“Piccolo ma necessario. Così sarà questa edizione insolita di Ypsigrock – affermano Vincenzo Barreca e Gianfranco Raimondo, founder e direttore artistici del primo boutique festival italiano – che sarà diversa nella forma, inconsueta nei contenuti, atipica nei rituali, ma con la stessa anima di sempre: singolare e ricercata. Ci tenevamo a riportare gli ypsini a casa per far rivivere quell’atmosfera peculiare di grande intimità che in questi anni ci ha permesso di diventare uno tra gli eventi musicali estivi più originali e attesi dal pubblico di tutta Europa. Sarà l’edizione della ripartenza che ci preparerà il prossimo a celebrare il nostro venticinquesimo anno di attività”

TICKETS

Tutti gli abbonamenti precedentemente già acquistati per Ypsigrock 2021 (via DICE, Christmas Box e LiveTicket) restano completamente validi per l’edizione “Ypsigrock Festival 2021 Tiny but Needed” in programma dal 5 all’8 agosto 2021.

L’intera ticket policy e le istruzioni per gli eventuali rimborsi sono disponibili sul sito ufficiale del festival. I rimborsi totali per gli abbonamenti precedentemente acquistati su DICE e i rimborsi parziali della Christmas Box possono essere richiesti entro e non oltre il 30 giugno 2021.



Link d’acquisto: Da questo momento sono riaperte le vendite degli abbonamenti su DICE.Link d’acquisto: https://ypsi.link/pre-sale21_ DICE

4-day pass: 89€ + d.p. (prezzo definitivo)

Attualmente non sono previsti biglietti giornalieri, ma solo abbonamenti. Qualora le disposizioni governative che si attendono sui protocolli di fruizione degli eventi di agosto permettessero un ampliamento della capienza totale, verrà presa in considerazione la possibilità di rendere disponibile anche una quota di biglietti giornalieri.

CAMPING

A causa del perdurare delle conseguenze legate alla pandemia da covid-19, per questa edizione non sarà organizzato e allestito l’Ypsicamping.